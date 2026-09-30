Opel STX Concept: la station wagon del futuro debutta al Salone di Parigi 2026

Opel presenta in anteprima la nuova STX Concept, una rivoluzionaria station wagon con design audace e aerodinamico, al Salone di Parigi.

Opel svela una visione rivoluzionaria per la station wagon del futuro presentando in anteprima la nuova STX Concept, che farà il suo debutto mondiale al prossimo Salone di Parigi dal 12 al 18 ottobre.

La Opel STX Concept rappresenta un deciso passo avanti nel design automobilistico. La casa tedesca, già pioniera delle station wagon in Europa dagli anni Cinquanta, propone ora una reinterpretazione audace di questa tipologia di carrozzeria. Le prime immagini diffuse mostrano attenzione estrema ai dettagli e linee che anticipano la futura identità stilistica del marchio.

Tra gli elementi di maggiore impatto visivo spicca l'evoluzione dell'Opel Vizor, il frontale iconico del brand, ora più deciso e sicuro di sé con una nuova firma luminosa creata da lamelle verticali inclinate. Al centro campeggia l'emblema illuminato Opel Blitz, inserito con precisione nell'Opel Compass.

L'efficienza aerodinamica è un pilastro della nuova concept. La Opel STX Concept presenta soluzioni intelligenti come la carrozzeria a filo e nuovi cerchi in lega a tre sezioni ottimizzati per l'aerodinamica. Queste scelte puntano non solo a ridurre i consumi, ma anche a garantire stabilità e piacere di guida alle alte velocità delle Autobahn tedesche.

La filosofia del design Bold & Pure viene portata a nuovi livelli, anticipando le linee guida che caratterizzeranno la prossima generazione Opel. Siamo stati pionieri nelle station wagon in Europa già negli anni '50. Con l'Opel STX Concept, vogliamo mostrare la nostra visione per il futuro di questo stile di carrozzeria e introdurre il prossimo passo della nostra filosofia di design 'Bold & Pure'. Sveleremo presto ulteriori dettagli - quindi restate sintonizzati, ha dichiarato il CEO di Opel, Florian Huettl.

L'arrivo dell'Opel STX Concept al Salone di Parigi segnerà un momento chiave per il marchio, pronto a rilanciare la station wagon sotto una veste nuova, tecnologica ed emozionale. L'innovazione nella cura dei dettagli, sia estetici che funzionali, rispecchia la determinazione Opel di imprimere una svolta nella mobilità europea.