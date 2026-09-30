La nuova casa di Moto Guzzi aperta in tutte le stagioni: al via l’orario invernale

La nuova casa di Moto Guzzi, recentemente rinata grazie a un progetto architettonico futuristico, apre le sue porte ai visitatori anche durante l'inverno, garantendo l'accesso in tutte le stagioni. Dal primo ottobre al 31 marzo, la struttura di Mandello del Lario sarà visitabile dal giovedì alla domenica: il giovedì e il venerdì dalle 10:00 alle 17:00, mentre nel fine settimana l'orario sarà esteso fino alle 18:00.



Dal termine delle celebrazioni delle Giornate Mondiali Moto Guzzi, più di seimila persone hanno già visitato i nuovi spazi del sito, con una media di oltre trecento ospiti al giorno. Il successo prosegue dopo le GMG, che a settembre hanno richiamato oltre 60 mila appassionati sulle rive del Lario.



A distinguere la casa Moto Guzzi è una straordinaria offerta espositiva: un museo che accoglie una collezione di 160 preziose moto di ogni epoca, grandi spazi aperti, la Galleria del Vento completamente restaurata e un percorso a vista sulla nuova fabbrica, vetrina di tecnologie d'avanguardia.



Gli ospiti possono inoltre usufruire della caffetteria e del grande spazio Motoplex dedicato allo shopping, che propone non solo tutti i modelli Moto Guzzi ma anche le linee di abbigliamento tecnico e tempo libero, compresi i capi ufficiali MotoGP di Aprilia Racing e l'eleganza Vespa.



L'apertura della nuova casa Moto Guzzi si conferma così un punto di riferimento non solo per i motociclisti di tutta Europa - spesso desiderosi di una foto davanti al leggendario cancello rosso di via Parodi - ma anche per famiglie, scolaresche, gruppi di amici e appassionati di design e tecnologia.



I nuovi spazi appena inaugurati, frutto di un progetto architettonico modernissimo e visionario, che è una delle operazioni più spettacolari di architettura industriale in Italia, raccontano una storia di tecnologia, innovazione e design. La stessa straordinaria collezione del museo è una chiave di lettura per l'evoluzione della tecnica, dello stile e della società nell'ultimo secolo.