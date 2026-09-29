Nuova Jeep Compass 4xe protagonista a Rom-E 2026: innovazione e prestazioni elettriche

La nuova Jeep Compass 4xe sarà tra i protagonisti dell'appuntamento Rom-E 2026, evento di riferimento italiano dedicato alla mobilità sostenibile, all'innovazione e alla transizione energetica, in programma tra la Casa del Cinema e Villa Borghese dal 2 al 4 ottobre. Il SUV C-SUV elettrico di produzione italiana porterà in scena la propria visione di mobilità a zero emissioni, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire il nuovo modello e provarlo su strada grazie ai test drive aperti al pubblico.



Il modello Compass 4xe si distingue per le sue capacità off-road di riferimento, affiancate da una tecnologia avanzata e un powertrain completamente elettrico. Dotata di due motori che sviluppano una potenza complessiva di 375 CV, di cui 157 kW sull'asse anteriore e 132 kW sul posteriore, garantisce trazione integrale, efficienza e sicurezza in ogni situazione.



Progettata per affrontare i percorsi più impegnativi, la nuova Compass 4xe vanta un'altezza da terra incrementata e un assetto dedicato che le permette di superare un angolo d'attacco di 28 gradi, un angolo di dosso di 17 gradi, un'uscita di 31 gradi e una capacità di guado fino a 480 mm. Il sistema può erogare fino a 3.100 Nm di coppia alle ruote posteriori, offrendo così motricità e controllo anche nei contesti più estremi.



Tra le tecnologie di bordo spicca il sistema Jeep Selec-Terrain, che permette al guidatore di selezionare cinque modalità di guida dedicate a ogni terreno: AUTO, SPORT, SAND & MUD, SNOW e 4WD LOCK. Quest'ultima assicura una trazione integrale permanente e una gestione precisa della coppia anche nei percorsi a bassa aderenza.



La partecipazione a Rom-E 2026 rappresenta per il brand un'importante occasione per mostrare come l'elettrificazione possa espandere ulteriormente le doti che caratterizzano Jeep da sempre. Con Compass 4xe, si rafforza l'impegno nello sviluppo di soluzioni innovative che coniughino sostenibilità, libertà di movimento e autentiche prestazioni off-road.