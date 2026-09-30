Nuova BMW Serie 3: rivoluzione elettrica e motori efficienti nella Neue Klasse

La BMW Serie 3 inaugura una nuova era abbracciando la piattaforma Neue Klasse, con il debutto della sua prima versione completamente elettrica: la BMW i3. Questo modello ridefinisce uno dei simboli dell'automobilismo europeo unendo tradizione sportiva e tecnologia d'avanguardia.

La gamma della nuova Serie 3 sarà immediatamente composta da due modelli elettrici, affiancati da varianti con motori benzina di ultima generazione e tecnologia mild hybrid a 48 volt. Nel corso del prossimo anno arriverà anche una versione plug-in hybrid, ampliando ulteriormente l'offerta.

Dal punto di vista estetico, la nuova Serie 3 evolve secondo il linguaggio stilistico Neue Klasse, mantenendo proporzioni dinamiche e un profilo sportivo immediatamente riconoscibile. Il design adotta elementi iconici come i doppi fari e la griglia a doppio rene, ora fusi in un unico elemento illuminato che firma una presenza scenica innovativa. Le differenze tra la versione elettrica e quelle endotermiche sono minime, limitate a dettagli che richiamano il tipo di propulsore.

Il posteriore sottolinea la larghezza e la solidità della vettura grazie a gruppi ottici orizzontali e passaruota ben marcati. Le ruote per la BMW i3 vanno da 19 a 21 pollici, mentre le versioni a benzina sono disponibili con cerchi in lega da 18 a 20 pollici. Tra le tinte spicca la nuova M Le Castellet Blue metallic, mentre per il 2027 sono attese ulteriori finiture firmate BMW Individual.

L'interno rappresenta un salto generazionale, fondendo sportività e ambienti luminosi con una nuova architettura digitale focalizzata sul conducente. Il sistema BMW Panoramic iDrive comprende una proiezione a tutta larghezza, Head-Up Display 3D, display centrale da 17,9 pollici inclinato verso il guidatore e volante multifunzione rinnovato per un'esperienza di guida intuitiva. Panoramic Vision e Head-Up Display mettono le informazioni principali all'altezza dello sguardo, mentre le linee degli interni avvolgono tutti i passeggeri donando un'atmosfera ariosa grazie anche al grande tetto panoramico in vetro.

I sedili, regolabili elettricamente e dotati di memoria, garantiscono comfort e sostegno nelle curve. Sono disponibili anche sedili sportivi M e sistemi audio Harman Kardon. Quattro diversi allestimenti interni, oltre alle modalità My Modes per personalizzare suoni, luci e comportamento dinamico, permettono di cucire la vettura sulle proprie preferenze.

La BMW Serie 3 integra un'esperienza digitale avanzata grazie all'Operating System X, basato su piattaforma Android Open Source Project. Questo sistema permette aggiornamenti costanti e amplia le funzioni attraverso il BMW Digital Premium: navigazione avanzata, Security Assistant e una gamma di servizi in continua crescita. L'interazione è multimodale tramite touch, comandi vocali anche basati su Amazon Alexa+ AI, e comandi fisici ottimizzati.

Cuore della rivoluzione: la BMW i3, 100% elettrica, si distingue per autonomia elevata e ricarica ultraveloce. La versione i3 50 xDrive offre 469 CV, una coppia massima di 645 Nm e scatta da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. Il pacco batterie da 108,7 kWh garantisce un'autonomia fino a 912 km (WLTP), mentre la ricarica rapida fino a 400 kW consente di recuperare 423 km in appena dieci minuti. La i3 40 xDrive, invece, eroga 374 CV e promette un'autonomia fino a 710 km (WLTP) grazie a una batteria da 82,8 kWh. Nel 2027 è attesa la sportivissima i3 M60 xDrive M Performance.

Il nuovo punto di riferimento per i modelli a benzina è la M350 xDrive: equipaggiata con un sei cilindri in linea mild hybrid da 443 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e raggiunge una velocità massima limitata a 250 km/h. La gamma benzina comprende anche due varianti a quattro cilindri turbobenzina di ultima generazione.

Il piacere di guida rimane centrale nella nuova Serie 3, ora reinterpretato anche nell'era elettrica grazie al sistema "Heart of Joy", un potente computer di bordo che gestisce tutte le dinamiche con una rapidità dieci volte superiore rispetto al passato. La versione a motore termico integra un Driving Stack intelligente, perfezionato dopo anni di sviluppo, mentre la M350 xDrive introduce anche la funzione Drift Moment che, attivabile dal display centrale, consente di indirizzare la potenza solo alle ruote posteriori per derivare il massimo divertimento da ogni curva, una novità assoluta per la gamma Serie 3 non M.

Tutte le versioni della nuova Serie 3 sono dotate di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, con funzioni di Guida Parzialmente Autonoma di Livello 2 SAE, BMW Symbiotic Drive e Motorway Assistant per la guida senza mani fino a 130 km/h in 21 paesi europei. Dal 2027 saranno disponibili nuove funzionalità evolute anche per la guida automatizzata in ambito urbano.

La produzione della BMW i3 sarà affidata allo storico stabilimento di Monaco di Baviera, mentre i modelli a combustione saranno prodotti a Dingolfing. I componenti fondamentali per entrambe le versioni verranno realizzati a Steyr, Austria, e le batterie ad alta tensione verranno prodotte nel nuovo sito di Irlbach-Straßkirchen, con un'attenzione speciale alla sostenibilità e a un approccio olistico su tutta la filiera produttiva e operativa.

La nuova BMW Serie 3, nata per incarnare il piacere di guida e la tecnologia del futuro, si prepara così a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle berline sportive, rafforzando il proprio ruolo di icona globale.