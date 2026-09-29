Alfa Romeo presenta Cuorerosso: il nuovo concept debutta al Salone di Parigi

Alfa Romeo ha svelato il nome del suo nuovo concept, Cuorerosso, destinato a essere uno dei protagonisti del Salone dell'Automobile di Parigi 2026.

Il nome Cuorerosso rappresenta un connubio tra due elementi fondamentali dell'identità Alfa Romeo: il rosso, simbolo di passione e segno distintivo del marchio, e il cuore, simbolo dell'energia che lega ogni vettura a chi la guida. Il concept Cuorerosso punta a rafforzare il legame emozionale tra il marchio e i suoi appassionati, proponendo una visione dell'automobile del futuro che privilegia l'emozione di guida.

Cuorerosso sarà esposto dal 12 al 18 ottobre 2026 all'interno del padiglione 4 del Paris Expo Porte de Versailles. L'appuntamento più atteso sarà la conferenza stampa Alfa Romeo, prevista per il 12 ottobre alle 10.55, durante la quale verranno svelati ulteriori dettagli su questo concept che ambisce a emozionare ancora una volta il pubblico degli Alfisti e degli appassionati di motori.

Secondo il marchio, Cuorerosso incarna l'idea che la scelta di un'Alfa Romeo sia guidata più dal cuore che dalla ragione. "Le emozioni più autentiche non si scelgono: accadono. Come il battito del cuore, un muscolo involontario che non chiede il permesso di battere. Proprio come la passione, che non si spiega e non si comanda, ma semplicemente si vive con libertà e istinto. Perché la ragione può descrivere un'emozione, ma è il cuore a dare intensità e valore a ciò che sentiamo. E senza cuore, saremmo solo macchine".

Il debutto di Cuorerosso segna un nuovo capitolo per Alfa Romeo, che continua a valorizzare la propria storia e le emozioni autentiche dietro ogni vettura. L'attesa per le linee e le innovazioni che caratterizzeranno il concept è alta: nei giorni della manifestazione, Cuorerosso racconterà la visione di un futuro automobilistico dove la passione rimane protagonista.