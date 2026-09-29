DS Automobiles porta innovazione e design al Salone di Parigi 2026 con la concept Paris Fever

DS Automobiles sarà protagonista al Salone di Parigi 2026, accogliendo il pubblico dal 13 al 18 ottobre nel Padiglione 4 con uno stand completamente rinnovato di quasi 570 m², pensato per riflettere lo spirito giovane e innovativo del brand. L'evento segna la 91ª edizione della celebre manifestazione e costituirà un'occasione strategica per il lancio commerciale di DS N°7. L'intera gamma del marchio sarà in vetrina, affiancata dal debutto esclusivo di una concept car, destinata a definire i nuovi codici stilistici del design DS per i prossimi anni.



Sullo stand, i visitatori potranno immergersi nell'universo DS con attività esclusive: dalle dimostrazioni dal vivo di un artigiano DS, ai visori di realtà virtuale per vivere l'emozione delle regate SailGP, fino alla possibilità di ricevere un bozzetto originale creato dai designer del marchio.



Ad accompagnare i presenti, un team di DS Expert Adviser sarà disponibile per offrire consulenze personalizzate e permettere ai visitatori di conoscere approfonditamente i modelli, incluso un test drive di DS N°7.



"Il Salone di Parigi rappresenta un appuntamento particolarmente importante per DS Automobiles. Con DS N°7 inauguriamo una nuova fase nella storia del Marchio, grazie al lancio della nostra nuova ammiraglia. Un'automobile progettata per vivere il viaggio in modo diverso, all'insegna di un comfort senza precedenti, dove la tecnologia è al servizio delle persone per semplificare la vita e rendere ogni spostamento ancora più piacevole. Ma DS non intende limitarsi a seguire le regole esistenti. Vogliamo definirne di nuove. È questo lo spirito che porteremo al Salone di Parigi attraverso una concept car che esplora una visione del Marchio ancora più audace, personale e decisamente distintiva."

Xavier Chardon, DS Automobiles CEO



Il nuovo stand DS si distingue come uno spazio aperto, elegante e accogliente, dove materiali di alta qualità e architetture fluide sono valorizzati da una spettacolare cupola luminosa e dalla presenza di una mezzanina dedicata all'accoglienza. Uno staff di circa venti persone accompagnerà il pubblico alla scoperta dei modelli, con consulenze personalizzate e condizioni commerciali riservate, inclusa la possibilità di test drive esclusivi.



La vetrina DS al Salone di Parigi mette in rilievo una gamma profondamente rinnovata: dalla nuova ammiraglia elettrica DS N°8, a tre versioni della DS N°7, fino alla DS 3 Maison Sarah Lavoine e alla DS N°4. Ogni modello esprime una nuova armonia tra stile, tecnologia e comfort.



Al centro dello stand, sotto la cupola, la concept Paris Fever promette di sorprendere il pubblico come manifesto di una visione audace e innovativa. L'esperienza digitale sarà garantita da una web app per selfie personalizzati con la concept car, personalizzabile con finiture e colorazioni uniche.



Il savoir-faire DS verrà esplorato grazie a un maestro tappezziere che, durante l'intera manifestazione, presenterà dal vivo le lavorazioni artigianali degli interni, coinvolgendo anche i visitatori nelle attività pratiche. Una boutique dedicata offrirà schizzi originali dei designer DS, vere opere uniche che raccontano il percorso creativo del brand.



Il legame di DS Automobiles con il mondo delle competizioni sarà celebrato attraverso la realtà virtuale: una collaborazione con il team francese SailGP permetterà ai visitatori di vivere, tramite visori VR, l'adrenalina delle regate e la velocità dei catamarani F50, con esperienze immersive sia dagli spalti che in acqua.



Non mancheranno sorprese e intrattenimenti musicali per rendere unica l'atmosfera dello stand durante tutta la settimana, arricchendo l'esperienza globale del DS Motor Show.





