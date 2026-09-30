Cervinia accoglie la 15ª edizione del Raduno Suzuki 4x4 tra paesaggi ed emozioni off-road

Passione per il fuoristrada, scenari mozzafiato e spirito di community: questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la quindicesima edizione del Raduno Suzuki 4x4, andato in scena a Cervinia domenica 27 settembre. L'evento ha coinvolto 113 equipaggi, tra possessori di modelli Suzuki a trazione integrale, che si sono cimentati su percorsi studiati per valorizzare le capacità dei celebri 4x4, regalando ai partecipanti una giornata indimenticabile tra avventura e convivialità, con il Cervino a fare da sfondo.

Una giornata all'insegna del divertimento, tra panorami alpini mozzafiato, percorsi off-road e convivialità per gli appassionati della trazione integrale Suzuki.

La manifestazione ha proposto due diversi itinerari: Explore e Adventure, pensati per offrire esperienze coinvolgenti in base al livello di esperienza dei partecipanti e alle dotazioni dei veicoli. Il percorso Explore si è snodato lungo sterrati accessibili e strade panoramiche, ideali per chi desiderava apprezzare la natura incontaminata della Valle d'Aosta in pieno relax. Più tecnico e avvincente invece il percorso Adventure, che includeva varianti dedicate ai mezzi dotati di marce ridotte, una vera prova per i driver più esperti.

L'atmosfera del raduno ha saputo unire generazioni diverse di appassionati e modelli Suzuki, dai nuovi arrivi ai veicoli che hanno segnato la storia del marchio. Il comune denominatore rimane la passione per l'off-road, la voglia di scoprire il territorio e il desiderio di condividere questa esperienza con altri amanti delle quattro ruote motrici.

Importante anche il rispetto dell'ambiente: tutti i tracciati sono stati selezionati tra quelli autorizzati, in piena sintonia con le normative vigenti, in un'ottica di guida responsabile e sostenibile che Suzuki promuove da sempre.

Dopo quindici edizioni, l'iniziativa si consolida come uno degli incontri più longevi per il popolo Suzuki, mantenendo vivo lo spirito originario: unire la passione per la guida alla scoperta di nuovi orizzonti, sempre all'insegna della condivisione.