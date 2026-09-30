Honda Prelude Limited Edition: la nuova coupé ibrida esclusiva arriva in Europa

Honda ha confermato ufficialmente l'arrivo della nuova Prelude Limited Edition in Europa. Dopo il grande successo riscontrato in Giappone, la coupé sportiva sarà distribuita in Italia a partire da febbraio 2027 in una serie a tiratura limitata pensata per soddisfare gli appassionati delle auto dallo stile unico.



La Prelude Limited Edition si distingue per l'esclusiva colorazione Premium Crystal Garnet Metallic, studiata per valorizzare le sue linee filanti e catturare la luce in modo unico. Gli accenti rossi su paraurti e pinze freno Brembo, insieme ai cerchi in lega da 19 pollici in finitura Black cut, completano un look sportivo e raffinato.



All'interno domina una raffinata atmosfera bordeaux, con materiali di pregio e dettagli a contrasto che esaltano l'immersione nel cockpit. Le cuciture rosse percorrono volante, console centrale, plancia, sedili e pannelli porta, sottolineando la cura per i dettagli artigianali. Ogni esemplare presenta inoltre l'emblema Prelude ricamato sulla plancia, quasi a evocare la firma personale di un artigiano.



Sotto la scocca, la Prelude Limited Edition mantiene il sistema ibrido e:HEV di ultima generazione, accoppiato all'innovativa tecnologia Honda S+ Shift, offrendo una guida fluida e coinvolgente ispirata alla libertà del volo degli alianti.



Dalla sua prima apparizione quasi cinquant'anni fa, Prelude rappresenta per Honda una sintesi tra tecnologia, emozione e prestazioni. Con questa nuova versione limitata, la casa giapponese rinnova la tradizione proponendo un mix di stile, raffinatezza e tecnologie ibride all'avanguardia.



Le caratteristiche di Prelude sono cambiate nel corso degli anni, ma ciò che è sempre rimasto invariato è il suo carattere sportivo e distintivo. Quando si pensa a un'auto sportiva, vengono spesso in mente immagini che richiamano aggressività e potenza, come una monoposto di F1 o un aereo da caccia. Tuttavia, il concetto che ha guidato lo sviluppo di questo modello guarda a una forma diversa di sportività: quella di un aliante che plana con naturalezza, trasmettendo una straordinaria sensazione di libertà. È questa combinazione di fluidità e controllo che abbiamo voluto racchiudere nella nuova Prelude. ha dichiarato Tomoyuki Yamagami, Large Project Leader della Honda Prelude.



La Honda Prelude Limited Edition offrirà agli automobilisti europei un'esperienza di guida esclusiva e distintiva, abbracciando il futuro della sportività ibrida con stile.