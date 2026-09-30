MG al fianco di Fuoricinema 2026: la flotta MG HS accompagna il festival dedicato ai diritti

SAIC Motor Italy ha affiancato Fuoricinema 2026, mettendo a disposizione una flotta di MG HS Hybrid+ e Plug-in Hybrid per accompagnare gli ospiti della manifestazione, andata in scena a Milano dall’11 al 13 settembre. Una collaborazione che ha unito mobilità, cultura e attenzione ai temi sociali, in linea con lo spirito di un festival che da undici edizioni mette il cinema al centro di un confronto più ampio sulla società e sul futuro.

La manifestazione si è conclusa domenica 13 settembre dopo tre giornate caratterizzate da cinque grandi anteprime e una prima visione proveniente da Venezia83, oltre a un ricco programma di incontri. Sono stati 18 gli appuntamenti organizzati, con 50 ospiti e circa 15.000 presenze, per un confronto dedicato ad alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo.

Tra i temi affrontati durante Fuoricinema 2026 hanno trovato spazio il rapporto tra minori e social media, la disabilità e le politiche di sostegno, il cambiamento climatico e il rischio di nuove forme di dittatura. Tematiche diverse, accomunate dalla volontà di stimolare una riflessione sul presente e sulle trasformazioni che stanno caratterizzando la società.

In questo contesto si inserisce la presenza di MG, brand con oltre un secolo di storia che guarda all'evoluzione della mobilità attraverso tecnologie e soluzioni orientate al futuro. Le vetture della flotta hanno accompagnato ospiti ed esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura nei diversi appuntamenti organizzati tra il teatro Anteo e la BAM Biblioteca degli alberi, spazio pubblico che ha ospitato incontri e momenti di confronto aperti alla città.

Andrea Bartolomeo, Vice President e Country Manager di SAIC Motor Italy, ha sottolineato il valore della collaborazione, ringraziando la direzione artistica e l’organizzazione di Fuoricinema per l’attenzione dedicata a temi sociali e civili. Bartolomeo ha inoltre evidenziato come l’iniziativa abbia permesso a MG di riconoscersi nei valori di apertura e confronto alla base del festival, in un progetto condiviso attraverso il quale il marchio ha potuto portare le proprie soluzioni di mobilità all’interno di un importante appuntamento culturale milanese.

A svolgere il ruolo di vetture ufficiali per gli spostamenti degli ospiti sono state le MG HS Hybrid+ e Plug-in Hybrid, due configurazioni del SUV di segmento C che rappresenta uno dei modelli di riferimento della gamma MG.

La MG HS punta su abitabilità, comfort e tecnologia, abbinando alla vocazione da SUV una gamma di motorizzazioni elettrificate pensate per ridurre consumi ed emissioni. La versione Hybrid+, in particolare, consente di sfruttare con maggiore frequenza la componente elettrica soprattutto nella guida urbana, mentre la Plug-in Hybrid aggiunge la possibilità di percorrere parte degli spostamenti utilizzando la sola alimentazione elettrica.

Una scelta coerente con uno degli argomenti affrontati durante Fuoricinema 2026, quello della sostenibilità e della necessità di ripensare il rapporto con l'ambiente. La collaborazione tra SAIC Motor Italy e il festival ha così portato la mobilità elettrificata MG nel cuore di una manifestazione dedicata non soltanto al cinema, ma anche al confronto sui cambiamenti che interessano la società e sul modo in cui affrontare le sfide del futuro.