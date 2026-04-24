OPPO e designboom portano nuove visioni alla Milano Design Week 2026

OPPO e designboom collaborano alla Milano Design Week 2026 con il progetto Room for Dreams e il film Seeing Further, esplorando il potere narrativo delle immagini.

La Milano Design Week 2026 si arricchisce di nuovi sguardi e contaminazioni grazie alla collaborazione tra OPPO e designboom. All'interno di Room for Dreams, uno spazio creativo dedicato all'unione di design e cultura visiva, le due realtà presentano un progetto che punta a superare la separazione tra tecnologia e creatività, mostrando come questi mondi possano fondersi per reinventare la narrazione visiva contemporanea.

Il cuore dell'iniziativa è rappresentato da Seeing Further, un cortometraggio realizzato interamente con OPPO Find X9 Ultra. La pellicola guida gli spettatori lungo un viaggio personale attraverso Milano, alternando celebri architetture a dettagli nascosti, con l'obiettivo di andare oltre l'immediatezza dello sguardo e riscoprire una bellezza più profonda e stratificata. Questa scelta narrativa testimonia come la tecnologia possa diventare uno strumento attivo di interpretazione e racconto, capace di svelare nuove prospettive e significati nel panorama urbano.

Alla base del progetto c'è un approccio che considera tecnologia e design come linguaggi complementari. L'obiettivo è trasformare l'osservazione in esperienza, e l'esperienza in racconto, utilizzando l'innovazione imaging per esplorare la realtà oltre la superficie. Grazie a questa visione, elementi nascosti e punti di vista inediti emergono, contribuendo ad ampliare la grammatica della narrazione visiva e offrendo agli spettatori un'occasione per interrogarsi su ciò che è visibile e su ciò che lo è meno.

Protagonista tecnologico del progetto è OPPO Find X9 Ultra, l'ultimo flagship del brand che introduce un sistema fotografico rivoluzionario. Il dispositivo vanta un teleobiettivo Hasselblad Ultra-Sensing da 50MP con zoom ottico 10x e qualità ottica fino a 20x grazie a una struttura periscopica a riflessione prismatica quintuplice. A questa innovazione si affiancano il sistema Pristine Optical Path, che assicura un percorso ottico pulito e preciso, e uno stabilizzatore Sensor Shift avanzato, pensato per garantire immagini nitide anche in situazioni di scatto difficili e su lunghe focali.

La sinergia tra design e tecnologia è stata ulteriormente approfondita durante il panel talk Digital Dreams: Finding Beauty through the Lens, che ha visto la partecipazione di OPPO e designboom per discutere il ruolo crescente dell'imaging nel trasformare la fotografia in un vero e proprio linguaggio espressivo. Simon Liu, Director of Imaging Technology di OPPO, ha illustrato le nuove frontiere della fotografia mobile e il modo in cui queste innovazioni sostengono creativi e storyteller visivi.

L'imaging oggi non è solo una questione di tecnologia, ma di visione. Con 'Seeing Further' abbiamo voluto dimostrare come uno smartphone possa diventare uno strumento creativo capace di raccontare storie, emozioni e nuovi punti di vista. La collaborazione con designboom alla Milan Design Week rappresenta per OPPO un'opportunità per esplorare il design attraverso l'immagine e offrire ai creativi nuovi modi di osservare e interpretare il mondo che li circonda - ha dichiarato Simon Liu, Director of Imaging Technology di OPPO.



