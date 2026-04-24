Samsung lancia una partnership globale con Il diavolo veste Prada 2 per Galaxy S26 Ultra

Samsung Electronics annuncia una collaborazione internazionale di grande rilievo con il film Il diavolo veste Prada 2 dei 20th Century Studios, promuovendo la serie Galaxy S26 Ultra attraverso una campagna che fonde moda, cinema e innovazione tecnologica.

Il progetto include la realizzazione di contenuti personalizzati e l'inedita "Runway Cam #withGalaxy" al red carpet della premiere mondiale. In questa occasione, il dispositivo Galaxy S26 Ultra è stato impiegato per catturare look e momenti esclusivi dell'evento, offrendo riprese di livello professionale direttamente dal tappeto rosso.

Questa collaborazione sottolinea come la tecnologia possa integrarsi con raffinatezza nel mondo della moda e del cinema, mettendo in luce le funzionalità di ultima generazione dello smartphone. In particolare, durante l'evento è stata evidenziata la funzione Cerchia e Cerca con Google, che consente agli utenti di interagire in modo intuitivo con le immagini e ottenere informazioni in tempo reale semplicemente cerchiando ciò che desiderano sullo schermo.

Con questa iniziativa, Samsung si conferma protagonista di un dialogo creativo tra tecnologia e cultura pop, offrendo nuove esperienze agli utenti e valorizzando le potenzialità visive e social della serie Galaxy S26 Ultra.