OPPO e Plastic Free: insieme per un futuro sostenibile

OPPO, azienda leader nel settore degli smart device, ha annunciato il ritorno della collaborazione con l’Associazione Plastic Free Odv Onlus per la seconda edizione del progetto. Dopo il successo della prima tappa a Bari, l’iniziativa si sposta a Napoli il 28 settembre 2024, con l’obiettivo di unire tecnologia e impegno ambientale per ripulire le spiagge italiane e sensibilizzare sulla sostenibilità.

“Siamo entusiasti di proseguire il nostro percorso con Plastic Free per la pulizia delle spiagge italiane. Questo evento non solo riafferma il nostro impegno verso la sostenibilità, ma rappresenta anche una pietra miliare nel rafforzare una collaborazione che punta a un futuro più verde e sano. Condividendo questa missione con Plastic Free e la nostra comunità, siamo convinti che possiamo ispirare cambiamenti concreti e duraturi, contribuendo a un mondo più pulito per le generazioni future”, ha commentato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

La giornata di pulizia partirà dal Monumento Armando Diaz, con orario dalle 9:30 alle 11:30 e vedrà la partecipazione di Fjona Cakalli, presentatrice TV, tech reporter, YouTube creator e imprenditrice digitale, come ambassador del progetto. Gli sforzi saranno concentrati sulla spiaggia di Napoli, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere sia i dipendenti OPPO che il pubblico locale.

“Siamo entusiasti di proseguire la nostra partnership con OPPO, un’azienda che condivide il nostro impegno per la tutela dell’ambiente. Ogni iniziativa di raccolta rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro l’inquinamento da plastica, ma soprattutto un’opportunità per sensibilizzare un numero crescente di persone sull’importanza di prendersi cura del nostro pianeta. Grazie anche al loro supporto, siamo riusciti a sensibilizzare migliaia di persone e a rimuovere oltre 4 milioni di chili di plastica e rifiuti abbandonati sul territorio italiano”, ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i nuovi device OPPO e di esplorare le innovative funzionalità offerte da questi dispositivi, accompagnati dai trainer esperti dell’azienda.

Questa seconda edizione dell’evento con Plastic Free segna un ulteriore passo nella collaborazione a lungo termine per la protezione dell’ambiente. OPPO si impegna a stabilire una partnership duratura con Plastic Free, con l’obiettivo di preservare e migliorare gli spazi naturali. La visione di un futuro più pulito e sostenibile guida ogni azione, confermando che la sostenibilità è il cuore pulsante delle strategie aziendali di OPPO.