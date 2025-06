OPPO e SiVola ispirano l’estate con il contest “Make Your Moment”

OPPO, leader mondiale nel settore degli smart device, ha lanciato un’innovativa iniziativa social in collaborazione con SiVola, una delle principali aziende italiane di Travel Tech specializzata in viaggi di gruppo. L’iniziativa si inserisce nel progetto di brand “Make Your Moment”, che promuove la tecnologia come abilitatore di emozioni reali, storie vissute e momenti memorabili.

Con l’arrivo dell’estate, OPPO e SiVola invitano la loro community a partecipare a un contest creativo sviluppato intorno al tema della libertà, della scoperta e della condivisione. Dal 9 al 30 giugno, gli utenti sono incoraggiati a pubblicare su Instagram una foto che rappresenti il loro personale “momento di viaggio”, taggando @oppoitalia e utilizzando l’hashtag #MakeYourMoment. L’immagine più rappresentativa riceverà una Gift Card del valore di 1.000 euro, utilizzabile per un viaggio organizzato con SiVola.

L’iniziativa è un invito a riscoprire il mondo valorizzando l’esperienza del viaggio, un momento da vivere e raccontare. In questo percorso, i dispositivi OPPO, con particolare attenzione alla serie Reno13, diventano strumenti indispensabili per chi ama catturare momenti autentici e sorprendenti. Questa serie, grazie alla sua integrazione con l’intelligenza artificiale, migliora le immagini in condizioni di luce complesse e può anche eliminare elementi indesiderati dalle foto.

Le funzionalità avanzate della serie OPPO Reno13, come l’AI Eraser e l’AI Anti Riflesso, aiutano a perfezionare ogni scatto. Inoltre, la funzione AI Live Photo trasforma le immagini in frammenti dinamici, in grado di evocare atmosfere uniche. Grazie alla certificazione IP69 e a un’autonomia prolungata, questi dispositivi diventano partner ideali di qualsiasi avventura, permettendo agli utenti di esplorare e immortalare ogni momento senza preoccupazioni.

Che si tratti di avventure sotto l’aurora boreale o esplorazioni in mercati esotici, OPPO Reno13 e SiVola trasformano il viaggio in un racconto visivo autentico, dove la tecnologia si pone al servizio delle emozioni. L’iniziativa “Make Your Moment” è un’opportunità per dare forma e memoria ai momenti che contano davvero, là dove il viaggio incontra la narrazione personale.