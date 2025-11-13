Connect with us

Tecnologia

OPPO Find X9 Pro: la nuova frontiera dell’imaging mobile con teleobiettivo Hasselblad da 200MP

Published

OPPO presenta la nuova serie Find X9, il più ambizioso passo avanti nella fotografia mobile mai compiuto dal brand. Con il modello di punta Find X9 Pro, l’azienda ridefinisce il concetto di qualità d’immagine su smartphone, grazie all’integrazione tra hardware d’avanguardia e un sofisticato sistema di fotografia computazionale.

Al centro del nuovo flagship si trova il teleobiettivo Hasselblad da 200MP, una soluzione che stabilisce nuovi standard in termini di chiarezza e fedeltà dei dettagli. Sviluppato interamente in collaborazione con Hasselblad, il sensore da 1/1.56” – tra i più ampi mai visti su un teleobiettivo per smartphone – è abbinato a un obiettivo con apertura ultraveloce f/2.1, progettato per catturare immagini luminose e nitide anche in condizioni di scarsa luce. Grazie a un elemento galleggiante, il Find X9 Pro riesce inoltre a mettere a fuoco a soli 10 cm dal soggetto, consentendo spettacolari scatti macro con un livello di dettaglio sorprendente.

L’intero sistema fotografico è potenziato dal nuovo LUMO Image Engine, un motore di elaborazione multi-frame avanzato che migliora la resa dinamica e riduce il rumore anche ai massimi livelli di risoluzione. OPPO dichiara che la modalità Hasselblad Hi-Res permette di ottenere immagini a 200MP con una precisione tale da consentire ritagli multipli senza perdita di qualità. Il risultato è una resa che si avvicina all’esperienza delle fotocamere DSLR.

Sul piano ottico, OPPO introduce anche funzioni di zoom senza precedenti: il Find X9 Pro offre uno zoom lossless fino a 13,2x e uno zoom digitale fino a 120x, sfruttando l’elevata risoluzione del sensore e gli algoritmi di ricampionamento della luce. Con l’aggiunta del Teleconverter Hasselblad di OPPO, accessorio esterno con ingrandimento ottico 3,28x e lunghezza focale equivalente di 230 mm, è possibile raggiungere un’estensione fino a 200x per le foto e 50x per i video, spalancando nuove possibilità creative.

La serie Find X9 non trascura il comparto video. Tutte le fotocamere – principale, ultra-grandangolare, teleobiettivo e frontale – supportano la registrazione in 4K a 60fps con Dolby Vision. La fotocamera principale consente anche il 4K a 120fps, ideale per acquisire movimenti ad alta velocità o realizzare sequenze in slow motion con estrema fluidità. Per i professionisti dell’immagine, la nuova modalità Pro Video offre la registrazione in formato LOG, compatibile con ACES (Academy Color Encoding System), e frame rate fino a 120fps per la massima libertà in fase di post-produzione.

Pensato anche per i contesti più complessi, Find X9 Pro si propone come Concert Phone ideale. OPPO introduce la modalità Stage Mode, capace di riconoscere automaticamente gli ambienti di concerto e di ottimizzare contrasto ed esposizione anche con luci dinamiche e fondali bui. L’audio è garantito da quattro microfoni da studio e dal sistema AI Sound Focus, che isola voce e strumenti, riducendo il rumore del pubblico e restituendo un suono limpido e immersivo.

Con la serie Find X9, OPPO consolida la propria visione di unire innovazione e creatività, dando agli utenti la possibilità di catturare la bellezza della vita in ogni contesto, sia durante eventi dal vivo che in giornate ordinarie. Il risultato è un’esperienza fotografica e video completa, capace di trasformare ogni scatto in un ricordo autentico e di qualità superiore.

