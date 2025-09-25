Connect with us

OPPO Find X9 Series: debutta il chipset MediaTek Dimensity 9500

OPPO ha annunciato ufficialmente che la prossima Find X9 Series sarà alimentata dal nuovo MediaTek Dimensity 9500, un chipset flagship che segna un importante passo avanti nel settore degli smartphone di fascia alta. Frutto della collaborazione tra le due aziende, questa piattaforma introduce una combinazione senza precedenti di potenza ed efficienza, grazie anche al supporto del Trinity Engine sviluppato da OPPO.

Il Dimensity 9500 è realizzato con una CPU All-Big-Core di terza generazione, che integra un ultra-core da 4,21 GHz, tre core premium e quattro core ad alte prestazioni. Questo design innovativo garantisce prestazioni single-core superiori fino al 32% e un incremento del 17% nelle prestazioni multi-core rispetto alla generazione precedente. Ancora più sorprendente è l’ottimizzazione dei consumi: il nuovo chipset riduce il dispendio energetico di picco fino al 55%, con un impatto diretto sulla durata della batteria, che risulta significativamente più lunga.

Non solo potenza, ma anche grafica allo stato dell’arte. Il MediaTek Dimensity 9500 è dotato della GPU Arm G1-Ultra, capace di offrire prestazioni grafiche migliorate del 33% e una maggiore efficienza energetica pari al 42%. Grazie a queste caratteristiche, gli utenti potranno sperimentare un ray tracing di livello console e un gameplay fluido e stabile, anche con impostazioni grafiche particolarmente esigenti. A supporto di queste performance, la serie OPPO Find X9 integra un sistema di raffreddamento avanzato e personalizzato, pensato per mantenere alte prestazioni senza compromessi.

Un altro elemento distintivo della nuova serie è il debutto del Trinity Engine di OPPO, che introduce il primo Unified Computing Power Model di Android. Questa tecnologia offre una modellazione computazionale integrata per CPU, GPU e DSU del Dimensity 9500, garantendo una precisione superiore al 90% nella previsione del consumo energetico. Il risultato è un’ottimizzazione efficace in ogni scenario d’uso, che spazia dalla gestione quotidiana fino al gaming intensivo e alla fotografia di alto livello.

La OPPO Find X9 Series rappresenta dunque una sintesi perfetta tra innovazione tecnologica e attenzione all’esperienza utente. La partnership con MediaTek ha dato vita a un dispositivo che non solo innalza l’asticella delle performance, ma stabilisce anche nuovi standard di efficienza energetica. Un mix di potenza rivoluzionaria e autonomia prolungata che conferma ancora una volta l’impegno di OPPO nel portare sul mercato esperienze d’avanguardia per utenti di tutto il mondo.

