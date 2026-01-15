Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

OPPO presenta la nuova Reno15 Series: il travel camera phone per i creator in movimento

Published

OPPO amplia la propria gamma di dispositivi con il lancio della nuova Reno15 Series, pensata per chi ama viaggiare e creare ovunque. La serie comprende i modelli Reno15 Pro 5G, Reno15 5G e Reno15 F & FS 5G, concepiti come veri e propri alleati creativi e tecnologici per i moderni content creator.

Il cuore di questa nuova generazione di smartphone è la fotocamera selfie ultra-wide da 50MP, una novità assoluta che permette di includere gruppi o paesaggi ampi senza ricorrere a accessori aggiuntivi. A supportare la produzione di contenuti troviamo inoltre strumenti basati su intelligenza artificiale che rendono semplice ogni fase creativa, dallo scatto all’editing, offrendo risultati professionali anche in viaggio.

Sul fronte della resistenza, la serie si distingue per l’affidabilità. Grazie alle batterie fino a 6.500mAh e alla ricarica rapida 80W SUPERVOOC™, gli utenti possono registrare, modificare e condividere contenuti senza preoccuparsi dell’autonomia. Tutti i modelli integrano il nuovo ColorOS 16 con il Trinity Engine, per prestazioni stabili e fluide nel tempo. OPPO garantisce anche la Fluency Protection fino a 6 anni sui modelli principali, a conferma della robustezza e durata del sistema.

Il design mantiene l’eleganza che da sempre contraddistingue la serie Reno. Ispirata all’aurora boreale, la Reno15 Series combina linee sobrie e riflessi dinamici con il nuovo Dynamic Stellar Ring, un modulo fotografico che si fonde armoniosamente con il retro in vetro monoblocco. I display variano da 6,32 a 6,59 pollici con refresh rate a 120Hz, garantendo fluidità e comfort visivo. Le certificazioni IP66, IP68 e IP69 confermano la resistenza ad acqua e polvere, mentre la tecnologia Splash Touch assicura un utilizzo reattivo anche con mani bagnate.

Sul piano fotografico, OPPO alza ulteriormente l’asticella. La fotocamera principale da 200MP del modello Pro garantisce dettagli straordinari e libertà di ritaglio senza perdita di qualità. A completare il comparto troviamo un teleobiettivo da 50MP per ritratti professionali e il sistema AI Flash Photography 2.0 per scatti bilanciati in ogni condizione di luce.

Innovazioni software come AI Portrait Glow e Popout permettono di trasformare le foto in composizioni artistiche tridimensionali, mentre le funzioni AI Motion Photo Popout e Slow-Mo introducono nuove possibilità narrative per video e collage dinamici.

Lato video, la serie Reno15 si afferma come strumento completo per i vlogger grazie al 4K HDR Ultra-Steady Video, che assicura colori realistici e stabilità elevata. Funzioni come Dual-View Video e Seamless Camera Switch permettono di raccontare le proprie esperienze con fluidità, registrando simultaneamente con le fotocamere anteriore e posteriore senza interruzioni.

Per chi cerca prestazioni di alto livello, Reno15 Pro 5G integra la piattaforma MediaTek Dimensity 8450 con AI HyperBoost 2.0, in grado di mantenere frame rate fino a 120fps nei giochi supportati. Tutta la serie adotta la tecnologia AI LinkBoost 3.0 per una connessione stabile, mentre i modelli Pro includono il chip SignalBoost X1 che riduce la latenza fino all’84%.

Il nuovo ambiente AI Mind Space introduce un approccio intelligente alla gestione delle informazioni, fungendo da spazio virtuale in cui organizzare idee e contenuti provenienti da diverse app. Strumenti come AI Translate e AI Recording completano l’esperienza, supportati dal Private Computing Cloud che tutela la privacy e l’elaborazione sicura dei dati.

La Reno15 Series sarà disponibile in diverse colorazioni — Aurora Blue, Dusk Black, Twilight Black e Aurora White — con prezzi a partire da €399,99 per Reno15 F 5G fino a €799,99 per la versione Pro. Dal 15 gennaio al 28 febbraio 2026, OPPO offrirà bundle promozionali con accessori dedicati, tra cui Travel Case, Travel Tag, power bank o auricolari Enco Buds3 Pro, insieme a coupon sconto esclusivi per l’acquisto dei vari modelli.

Con questa nuova generazione, OPPO consolida la propria posizione tra i leader dell’innovazione mobile, offrendo un dispositivo che unisce creatività, resistenza e performance, perfetto per chi vuole raccontare il mondo con uno smartphone capace di accompagnarlo ovunque.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Tecnologia

Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova esperienza di illuminazione smart

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Giochi

ASUS lancia i nuovi monitor gaming OLED ROG

Spettacolo

MADISON BEER: è uscito oggi il suo quarto album in studio “LOCKET”

Spettacolo

FILMMASTER firma la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito a sorpresa il suo nuovo e attesissimo album di inediti “BRITPOP”

Tecnologia

Huawei presenta tre nuovi gioielli tecnologici: lusso, produttività e fotografia al top

Spettacolo

Laura Pausini lancia “La Dernière Chanson (Due Vite)” con Julien Lieb e annuncia “IO CANTO 2” 

Motori

Nissan chiude il 2025 consolidando la leadership nei crossover elettrificati

Motori

Non solo ELO: la creatività e l’innovazione di Citroën al Salone Rétromobile

Giochi

King of Tokyo: il celebre gioco da tavolo diventa videogioco nel 2026

Spettacolo

BTS annunciano il nuovo album “ARIRANG” e un tour mondiale negli stadi

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Toyota Yaris 2026: più stile, doppia tecnologia ibrida e nuovi dettagli premium

Motori

Volkswagen avvia un progetto europeo per migliorare la sicurezza stradale grazie ai dati dei veicoli

Spettacolo

GEOLIER: fuori oggi ovunque “TUTTO È POSSIBILE”, il suo quarto attesissimo disco

Spettacolo

HARRY STYLES: il 6 marzo esce il suo attesissimo nuovo album “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”

Motori

Kia celebra 25 anni di partnership e innovazione agli Australian Open 2026

Spettacolo

PLANET FUNK: esce domani 16 gennaio il nuovo album “BLOOOM”

Tecnologia

Midland celebra 20 anni di interfoni moto e lancia innovazioni a MBE 2026

Società

Consiglio di Stato conferma: ampliati dal 1976 i confini del Parco Nazionale d’Abruzzo nel versante laziale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

ASUS lancia i nuovi monitor gaming OLED ROG

ASUS Republic of Gamers alza ulteriormente l’asticella del gaming su PC annunciando la disponibilità in Italia dei nuovi ROG Swift OLED PG27AQWP-W e ROG...

1 ora ago

Tecnologia

Huawei presenta tre nuovi gioielli tecnologici: lusso, produttività e fotografia al top

Huawei arricchisce oggi la propria offerta con tre dispositivi che sintetizzano innovazione, design e attenzione ai dettagli. Dai materiali preziosi allo schermo che riproduce...

2 ore ago

Tecnologia

Midland celebra 20 anni di interfoni moto e lancia innovazioni a MBE 2026

Da oltre 60 anni Midland si distingue nel mondo della comunicazione con prodotti di qualità, tecnologicamente avanzati e pensati per rispondere all’esigenza universale di...

23 ore ago

Tecnologia

Nilox Onair: la fitness band essenziale che elimina ogni distrazione digitale

Nel momento dell’anno in cui si cerca un equilibrio tra benessere e nuove abitudini, Nilox, brand di tecnologia per lo sport e la vita...

1 giorno ago