OPPO presenta la nuova Reno15 Series: il travel camera phone per i creator in movimento

OPPO amplia la propria gamma di dispositivi con il lancio della nuova Reno15 Series, pensata per chi ama viaggiare e creare ovunque. La serie comprende i modelli Reno15 Pro 5G, Reno15 5G e Reno15 F & FS 5G, concepiti come veri e propri alleati creativi e tecnologici per i moderni content creator.

Il cuore di questa nuova generazione di smartphone è la fotocamera selfie ultra-wide da 50MP, una novità assoluta che permette di includere gruppi o paesaggi ampi senza ricorrere a accessori aggiuntivi. A supportare la produzione di contenuti troviamo inoltre strumenti basati su intelligenza artificiale che rendono semplice ogni fase creativa, dallo scatto all’editing, offrendo risultati professionali anche in viaggio.

Sul fronte della resistenza, la serie si distingue per l’affidabilità. Grazie alle batterie fino a 6.500mAh e alla ricarica rapida 80W SUPERVOOC™, gli utenti possono registrare, modificare e condividere contenuti senza preoccuparsi dell’autonomia. Tutti i modelli integrano il nuovo ColorOS 16 con il Trinity Engine, per prestazioni stabili e fluide nel tempo. OPPO garantisce anche la Fluency Protection fino a 6 anni sui modelli principali, a conferma della robustezza e durata del sistema.

Il design mantiene l’eleganza che da sempre contraddistingue la serie Reno. Ispirata all’aurora boreale, la Reno15 Series combina linee sobrie e riflessi dinamici con il nuovo Dynamic Stellar Ring, un modulo fotografico che si fonde armoniosamente con il retro in vetro monoblocco. I display variano da 6,32 a 6,59 pollici con refresh rate a 120Hz, garantendo fluidità e comfort visivo. Le certificazioni IP66, IP68 e IP69 confermano la resistenza ad acqua e polvere, mentre la tecnologia Splash Touch assicura un utilizzo reattivo anche con mani bagnate.

Sul piano fotografico, OPPO alza ulteriormente l’asticella. La fotocamera principale da 200MP del modello Pro garantisce dettagli straordinari e libertà di ritaglio senza perdita di qualità. A completare il comparto troviamo un teleobiettivo da 50MP per ritratti professionali e il sistema AI Flash Photography 2.0 per scatti bilanciati in ogni condizione di luce.

Innovazioni software come AI Portrait Glow e Popout permettono di trasformare le foto in composizioni artistiche tridimensionali, mentre le funzioni AI Motion Photo Popout e Slow-Mo introducono nuove possibilità narrative per video e collage dinamici.

Lato video, la serie Reno15 si afferma come strumento completo per i vlogger grazie al 4K HDR Ultra-Steady Video, che assicura colori realistici e stabilità elevata. Funzioni come Dual-View Video e Seamless Camera Switch permettono di raccontare le proprie esperienze con fluidità, registrando simultaneamente con le fotocamere anteriore e posteriore senza interruzioni.

Per chi cerca prestazioni di alto livello, Reno15 Pro 5G integra la piattaforma MediaTek Dimensity 8450 con AI HyperBoost 2.0, in grado di mantenere frame rate fino a 120fps nei giochi supportati. Tutta la serie adotta la tecnologia AI LinkBoost 3.0 per una connessione stabile, mentre i modelli Pro includono il chip SignalBoost X1 che riduce la latenza fino all’84%.

Il nuovo ambiente AI Mind Space introduce un approccio intelligente alla gestione delle informazioni, fungendo da spazio virtuale in cui organizzare idee e contenuti provenienti da diverse app. Strumenti come AI Translate e AI Recording completano l’esperienza, supportati dal Private Computing Cloud che tutela la privacy e l’elaborazione sicura dei dati.

La Reno15 Series sarà disponibile in diverse colorazioni — Aurora Blue, Dusk Black, Twilight Black e Aurora White — con prezzi a partire da €399,99 per Reno15 F 5G fino a €799,99 per la versione Pro. Dal 15 gennaio al 28 febbraio 2026, OPPO offrirà bundle promozionali con accessori dedicati, tra cui Travel Case, Travel Tag, power bank o auricolari Enco Buds3 Pro, insieme a coupon sconto esclusivi per l’acquisto dei vari modelli.

Con questa nuova generazione, OPPO consolida la propria posizione tra i leader dell’innovazione mobile, offrendo un dispositivo che unisce creatività, resistenza e performance, perfetto per chi vuole raccontare il mondo con uno smartphone capace di accompagnarlo ovunque.