Oppo svela la Reno13 Series

Ispirata alla leggerezza e all’eleganza delle ali di farfalla, la serie OPPO Reno13 ridefinisce il concetto di design nel mondo degli smartphone. Unendo tecnologia e moda, OPPO introduce un’estetica audace e raffinata con finiture premium: Reno13 Pro 5G è disponibile nelle colorazioni Plume Purple e Graphite Gray, mentre Reno13 5G si distingue per le tonalità Plume White e Luminous Blue. La versione Reno13 F 5G offre invece un’ampia scelta tra Plume Purple, Graphite Gray e Luminous Blue.

Per ridefinire i confini dell’eleganza, OPPO ha collaborato con il designer italiano Davide Vavalà, noto per la sua capacità di catturare l’essenza del momento attraverso il design. Da questa sinergia nascono due cover esclusive per Reno13: “Chromatic Dreams”, ispirata alla trasformazione e al rinnovamento, e “Metamorphosis”, che celebra il movimento armonioso e la delicatezza delle farfalle.

I modelli Reno13 Pro 5G e Reno13 5G vantano una scocca posteriore in One-piece Sculpted Glass, che non solo migliora l’estetica, ma offre anche una resistenza superiore. Il telaio in alluminio aerospaziale garantisce una resistenza alla trazione del 200% superiore rispetto a una struttura in plastica, oltre a una maggiore resistenza alla flessione (+20%) e agli urti (+36%). Il risultato? Un equilibrio perfetto tra leggerezza e robustezza: Reno13 Pro 5G pesa solo 195g con uno spessore di 7,55mm, mentre Reno13 5G arriva a 181g, con un profilo di 7,24mm per la colorazione Plume White e 7,29mm per Luminous Blue.

L’Infinite View Screen di Reno13 Pro 5G offre un’esperienza immersiva senza pari, con cornici ultra-sottili e uniformi su tutti e quattro i lati. I display OLED 1.5K con refresh rate a 120Hz e un rapporto screen-to-body del 93,8% su Reno13 Pro 5G e del 93,4% su Reno13 5G garantiscono colori vividi e un’incredibile fluidità. Inoltre, entrambi i modelli sono certificati HDR10+, Amazon HD&HDR e Netflix HD&HDR.

Dal punto di vista fotografico, la serie Reno13 porta la fotografia mobile a un nuovo livello grazie alle innovative funzionalità AI. AI Livephoto migliora la qualità degli scatti dinamici con immagini ultra-definite, mentre la stabilizzazione EIS e la tecnologia di espansione dinamica del frame garantiscono un’eccezionale fluidità. Inoltre, l’AI offre strumenti avanzati di post-editing, tra cui filtri, effetti trucco e la tecnologia Pro XDR, per una personalizzazione completa degli scatti.

La condivisione diventa ancora più semplice grazie alla nuova funzionalità Tap-to-Share, che permette di trasferire Livephoto direttamente su dispositivi iOS con supporto NFC e di condividere contenuti su TikTok, Instagram e WhatsApp senza problemi di compatibilità.

La serie Reno13 introduce AI Motion, che utilizza un’avanzata tecnologia generativa per trasformare immagini statiche in brevi video 2K con effetti di micro-movimento e time-lapse, regalando nuova vita alle fotografie. L’AI Editor offre strumenti per migliorare ogni scatto:

AI Clarity Enhancer per dettagli più nitidi nei paesaggi lontani.

AI Unblur per correggere le immagini sfocate.

per correggere le immagini sfocate. AI Reflection Remover per eliminare i riflessi indesiderati da superfici di vetro.

Il comparto fotografico di Reno13 Pro 5G è equipaggiato con una fotocamera principale Ultra-Clear da 50MP (Sony IMX890), una fotocamera teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3.5x, una Ultra-Wide da 8MP e una Selfie Camera da 50MP. Entrambi i modelli supportano la registrazione video in 4K Ultra Clear, con una qualità quattro volte superiore rispetto al 1080P.

Grazie alla certificazione IP66/IP68/IP69, la serie Reno13 offre una protezione eccezionale contro acqua e polvere. Questi dispositivi possono resistere a schizzi d’acqua fino a 80°C e rimanere immersi fino a 2 metri di profondità per 30 minuti. Inoltre, la modalità Underwater Mode permette di scattare foto e registrare video subacquei senza la necessità di custodie protettive, grazie a un’avanzata regolazione del colore e un sistema di drenaggio istantaneo che espelle l’acqua dal dispositivo in pochi secondi.

La serie Reno13 è alimentata dal processore MediaTek Dimensity 8350, realizzato con un processo a 4nm, che offre un aumento del 20% delle prestazioni e una riduzione del 30% del consumo energetico. Il sistema di raffreddamento AI Multi-Cooling System e la Vapor Chamber ampliata permettono di mantenere temperature ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense.

Il motore AI HyperBoost garantisce un gameplay fluido e privo di lag, mentre la tecnologia AI LinkBoost 2.0 migliora la connessione con undici antenne a 360°, aumentando la velocità di condivisione del 25% negli stadi e riducendo il buffering del 24% nei centri commerciali affollati.

Per garantire un’autonomia di lunga durata, OPPO ha dotato i modelli Reno13 di batterie ad alta capacità: 5.800mAh per Reno13 Pro 5G e 5.600mAh per Reno13 5G, supportate dalla tecnologia di ricarica rapida OPPO 80W SUPERVOOC. Grazie a questa innovazione, entrambe le batterie mantengono almeno l’80% della loro capacità originale dopo cinque anni di utilizzo.