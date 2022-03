Panasonic PT-MZ20: il proiettore 3 LCD da 20.000 lumen più compatto al mondo

Panasonic ha presentato il nuovo modello di punta della famiglia, raggiungendo la potenza di 20.000 lumen e sfruttando tutte le tecnologie capaci di garantire già sulla serie PT-MZ16 una qualità di immagine di riferimento.

Grazie alla tecnologia Pure White Generator, sfrutta al meglio la potenza dei banchi laser per offrire la massima luminosità unita ad un perfetto bilanciamento dei bianchi. Dal punto di vista pratico significa ottenere immagini molto brillanti, con bianchi uniformi e privi di dominanti verdi o rossastre anche nelle modalità più luminose, e una perfetta colorimetria oltre ad un’uniformità in tutte le scale dei grigi. Caratteristiche progettate per durare nel tempo, grazie a tecnologie quali il sistema di isolamento dalla polvere del percorso ottico con ruota ai fosfori sigillata, passando per il modulo di raffreddamento a liquido (dei banchi laser), fino all’architettura a triplo banco laser.

Dove usarlo? L’alta luminosità, la maneggevolezza con dimensioni compatte e un peso di 23.3 kg, insieme alla grande silenziosità (42dB o addirittura 36dB in quiet mode) consentono davvero ogni tipo di applicazione: dai grandi schermi in un auditorium o in un teatro, alle applicazioni Rental (il PT-MZ20 è compatibile con la suite completa Geometry Manager Pro di panasonic per regolazioni avanzate e schermi in blending con ET-UK20 e ET-CUK10 pre-installati), fino alla realizzazione di proiezioni di grande formato in videomapping o nelle installazioni immersive.

A completare le caratteristiche tecniche la risoluzione WUXGA con pannelli da 1″ e gestione di segnali 4k, tecnologia NFC, 20.000 di utilizzo senza manutenzione, una gamma di ottiche completa che parte da una 0.37:1 e un prezzo, non ancora comunicato, che Panasonic annuncia essere molto aggressivo.

Il nuovo PT-MZ20 va a completare la gamma introdotta all’inizio del 2020 (la gamma PT-MZ16) sul mercato in 3 versioni: da 10, 13 e 16mila lumen.