Paola Iezzi co-conduttrice d'eccezione alla settima puntata di GialappaShow

Paola Iezzi affianca la Gialappa's Band e Mago Forest nel settimo GialappaShow su TV8 e Sky con ospiti come Sarah Felberbaum e Matilda De Angelis.

Nella settima puntata di GialappaShow, in onda lunedì 11 maggio alle 21.30 su TV8 e Sky, Paola Iezzi sarà protagonista come co-conduttrice al fianco della Gialappa's Band e del Mago Forest. L'artista, nota per il suo talento musicale e la recente esperienza come giudice a X Factor, sarà impegnata in duetti, coreografie e performance dove alternerà il ruolo di intervistatrice a quello di intervistata. Paola Iezzi porterà in scena anche un cameo nel celebre segmento Sensualità a corte, vestendo i panni della sorellastra Iris insieme a Marcello Cesena e Simona Garbarino.

Nella puntata figurano ospiti di rilievo come Sarah Felberbaum, accolta nell'ironica parodia televisiva Vererrimo condotta da Silvia Toffanin alias Brenda Lodigiani, e Matilda De Angelis, già vista alla co-conduzione nella terza puntata e ora al centro della docu-serie su Gineprio (Ubaldo Pantani).

La musica sarà protagonista con Tära, cantautrice italo-palestinese, e con Tullio De Piscopo che si esibirà alla batteria. Insieme ai Neri per Caso interpreteranno la storica Luglio, Agosto, Settembre (Nero) degli Area e proporranno un mashup originale tra Yes I know my way di Pino Daniele e I wish di Stevie Wonder.

Gli sketch della serata vedranno Brenda Lodigiani rivestire il doppio ruolo di Silvia Toffanin e Victoria Cabello, mentre Giovanni Vernia presenterà una proposta di matrimonio a ritmo di rap sotto le vesti del personaggio Spasmo. Giulia Vecchio interpreterà sia Iva Zanicchi (in duetto ironico con Gonzalo dei Neri per Caso in stile Manu Chao) che Ema Stokholma nella rubrica Radio GialappaShow. Gigi vestirà i panni di Fabrizio Corona e Stefano De Martino, mentre Stefano Rapone sarà protagonista con un monologo e successivamente come il giornalista Arborio Corbellini. Toni Bonji apparirà prima come Avvocato d'Ufficio e poi come Demotivatore.

Nel corso della puntata ritornano le serie cult che hanno segnato il successo del programma: Terapia di gruppo, con Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi&Ross e Alessandro Tiberi; Storie male di Maccio Capatonda; A' Vicepreside con Michela Giraud e Ciak si rigira, che propone i bloopers di Sabrina Ferilli affidati a Valentina Barbieri.

La regia dello show è affidata ad Andrea Fantonelli, mentre la scrittura porta la firma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, Michele Foresta e altri autori di rilievo del panorama comico italiano. Il format, consolidato nella sua miscela di satira, musica e comicità surreale, si conferma come uno degli appuntamenti più irriverenti e attesi della prima serata.