Pasqua 2026 sul Lago di Garda: tra natura, cultura e libertà open air

Il Lago di Garda si prepara ad accogliere la Pasqua 2026 riconfermandosi come una delle mete più amate per chi desidera vivere una vacanza che unisca paesaggio, cultura ed enogastronomia. La primavera diventa così l’occasione perfetta per concedersi un lungo weekend a contatto con la natura, tra borghi affacciati sull’acqua, colline moreniche e montagne che incorniciano il Benaco. Un luogo dove rallentare i ritmi, praticare attività sportive o semplicemente godersi il relax all’aria aperta.

In questo scenario, il soggiorno assume un ruolo centrale. Le strutture di Lago di Garda Camping, distribuite lungo le sponde veneta e lombarda, offrono la possibilità di vivere l’esperienza open air con comfort e autenticità. L’offerta per la primavera 2026 sarà ancora più ampia grazie a nuovi camping village con soluzioni di glamping ed eco-mobilhome, pensate per un turismo sostenibile e contemporaneo.

La navigazione sul Garda si conferma una delle esperienze più suggestive. Dal 1° aprile entrerà in vigore il calendario estivo con più corse e collegamenti tra le diverse località, permettendo di scoprire il lago da una prospettiva inedita. Viaggiare in battello significa restituire al viaggio il suo ritmo naturale, tra orizzonti che si svelano lentamente e viste che cambiano con la luce. Inoltre, una promozione dedicata rende la navigazione ancora più accessibile alle famiglie: acquistando due biglietti giornalieri interi, fino a due ragazzi tra i 4 e i 12 anni possono viaggiare gratuitamente.

Per chi ama le esperienze attive, i camping village offrono attività sportive e aree benessere. Campi da tennis, padel, calcio e volley, tour in canoa e cooking class sui piatti tipici, come i tortellini di Valeggio, interpretano al meglio l’energia della bella stagione. La vacanza diventa così un equilibrio perfetto tra movimento e relax, tra gusto e scoperta.

La primavera sul Garda è anche sinonimo di colori e profumi. Il Parco Giardino Sigurtà, poco distante da Peschiera del Garda, ospita la celebre *Tulipanomania*, che trasforma i prati in un mosaico di oltre un milione di tulipani. Un’esperienza immersiva nella bellezza botanica che si inserisce perfettamente nel desiderio di vita all’aperto.

Gli amanti della mobilità dolce troveranno ispirazione nella ciclabile sospesa di Limone sul Garda, una passerella panoramica sospesa sull’acqua che regala scorci spettacolari. È una meta perfetta sia per chi vuole pedalare sia per chi preferisce una passeggiata con vista mozzafiato. Grazie al servizio di navigazione, è possibile collegare facilmente le due sponde e ammirare le ville e i giardini che si tuffano nel lago.

Durante il periodo pasquale, il borgo di Bardolino accoglie visitatori con mercatini, allestimenti floreali e degustazioni di prodotti locali. È un’occasione per scoprire le tradizioni del territorio e i sapori del celebre vino rosso, oppure per visitare le cantine aperte al pubblico come la Cantina Zeni e il Museo del Vino. Una pausa che unisce cultura del gusto e piacere dell’esplorazione.

Il Garda è anche una destinazione perfetta per le famiglie. Gardaland, Movieland e il Parco Natura Viva offrono giornate di divertimento per tutte le età, perfette per completare un soggiorno tra natura e relax. Molte strutture sono situate nelle vicinanze di questi parchi, facilitando gli spostamenti e rendendo ogni giornata un’avventura diversa.

Chi desidera abbinare la vacanza al turismo culturale può scegliere la sponda lombarda: Sirmione incanta con le Grotte di Catullo, una magnifica villa romana affacciata sul lago, mentre Brescia ospita a Palazzo Martinengo la mostra *Liberty. L’arte dell’Italia moderna*, dedicata alla pittura e alle arti decorative del primo Novecento, visitabile fino a giugno 2026.

Con le sue mille sfaccettature, il Lago di Garda si conferma una destinazione poliedrica e contemporanea, capace di offrire esperienze all’insegna della libertà open air. Dalle passeggiate tra i tulipani alla navigazione lenta, dalle attività sportive alle degustazioni, la Pasqua 2026 sul Benaco promette un soggiorno rigenerante, dove benessere, cultura e natura si fondono in un’unica, indimenticabile esperienza.