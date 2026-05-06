Paul McCartney annuncia il primo storico duetto con Ringo Starr: arriva Home to Us

Paul McCartney sorprende i fan annunciando il primo duetto ufficiale con Ringo Starr, intitolato Home to Us, in uscita venerdì 8 maggio. Il brano vede la partecipazione di Chrissie Hynde e Sharleen Spiteri ai cori e sarà incluso nel nuovo album The Boys of Dungeon Lane, disponibile in tutto il mondo dal 29 maggio.

Durante un evento esclusivo agli Abbey Road Studios di Londra, McCartney ha invitato cinquanta fan selezionati per ascoltare in anteprima alcune tracce del disco e condividere i retroscena della lavorazione. Dopo il grande successo del precedente singolo Days We Left Behind, McCartney ha scelto Home to Us come secondo estratto dal nuovo progetto.

Il duetto tra Paul e Ringo rappresenta un evento storico, mai avvenuto in passato nella loro carriera dopo i Beatles. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo di registrare specificamente per l'album e rimane l'unico brano del disco con un batterista ospite. Per il resto, come nel celebre album di debutto del 1970 McCartney, l'artista inglese ha suonato personalmente la maggior parte degli strumenti.

Parlando di Home to Us, McCartney ha dichiarato: Ringo è passato in studio e ha suonato un po' la batteria. Ho detto ad Andrew che avremmo dovuto registrare un brano e mandarglielo. Quindi questa canzone è stata pensata interamente per Ringo. Nello scrivere la canzone parlo delle nostre origini. Come per molte persone, si parte dal nulla e ci si costruisce da soli. Ringo era di Dingle, ed è stata dura. Ha raccontato che veniva derubato mentre tornava a casa, perché lavorava. Anche se era pazzesco, per noi era casa. Ho scritto la canzone partendo da quell'idea e l'ho mandata a Ringo. Lui mi ha rispedito una versione in cui aveva aggiunto solo qualche riga al ritornello, così ho pensato che forse non gli piacesse. L'ho chiamato e mi ha detto che pensava volessi che cantasse solo una o due righe, e io gli ho detto che mi sarebbe piaciuto sentirlo cantare tutto il brano. Così abbiamo preso la mia prima strofa, la seconda di Ringo, e abbiamo fatto un duetto. Non l'avevamo mai fatto prima. Poi volevamo dei cori e mi è venuta l'idea che sarebbe stato bello sentire delle ragazze. Chrissie Hynde ha detto che l'avrebbe fatto, e Sharleen Spiteri, pure. Sono amiche. Così l'hanno fatto.

L'attesa per The Boys of Dungeon Lane cresce di giorno in giorno tra i fan e i media internazionali. L'album si annuncia tra i più personali e introspettivi dell'intera carriera di McCartney, con storie, ricordi inediti e brani d'amore capaci di riportare l'ascoltatore nella Liverpool del dopoguerra. Paul spazia dai suoi ricordi familiari alle prime avventure musicali con George Harrison e John Lennon, offrendo uno sguardo autentico sulla propria formazione e sul background della cultura popolare che ha contribuito a plasmare.

I fan che hanno partecipato all'anteprima hanno raccontato l'evento come una vera e propria esperienza da sogno, emozionati di aver assistito dal vivo all'annuncio e di aver ascoltato direttamente dalla voce di Paul alcuni dettagli del nuovo album.

The Boys of Dungeon Lane includerà quattordici tracce inedite, tra cui Home to Us e Days We Left Behind. Questa nuova uscita celebra l'incredibile percorso di McCartney, continuando ad arricchire il suo già leggendario contributo alla musica contemporanea.