Pelty, unico speaker bluetooth al mondo azionato dal calore del fuoco

Pelty è un oggetto unico e innovativo, un complemento d’arredo tecnologico che unisce in sé varie caratteristiche e può accontentare i gusti di ognuno, un regalo perfetto per stupire il proprio partner e trascorrere insieme del tempo di qualità ascoltando buona musica con un occhio all’ambiente .

PER CHI È ATTENTO ALL’AMBIENTE

Pelty è un prodotto amico della natura e nasce con l’obiettivo di sfruttare energia pulita per il suo funzionamento. È realizzato con materiali completamente naturali, combinando ceramica, legno e vetro. Inoltre utilizza il fuoco per diffondere la musica, senza l’utilizzo di alcun cavo elettrico o batteria.

PER CHI CERCA LA TECNOLOGIA

Pelty utilizza l’effetto Peltier, una tecnologia nata alla fine dell’800 che sfrutta il calore del fuoco, unito ai più moderni sistemi di diffusione bluetooth. Facile da utilizzare collegandosi semplicemente con uno smartphone, un tablet o un computer.

PER I MUSIC ADDICTED

Grazie all’ottima qualità dello speaker con diffusori Bose integrati, Pelty riproduce fedelmente ogni tipo di sonorità e genere di musica, con un suono limpido e pulito, per diffondere la colonna sonora perfetta per una cena romantica .

PER CHI AMA IL DESIGN

Pelty è un prodotto 100% Made in Italy, realizzato grazie alla volontà del giovane imprenditore Edoardo Bosio, che ha riunito attorno a sé un team di professionisti ed appassionati di ecologia, tra cui il produttore di ceramica Tripepi, che insieme al team ha sviluppato il design di questo prodotto.

Pelty, disponibile in due finiture, è uno speaker adatto ad ogni spazio e può essere utilizzato per ogni momento di relax e per accompagnare un’occasione speciale.

