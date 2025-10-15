Peugeot 3008 Dual Motor, sostenibilità e Arte Cinetica a Friburgo

Nella città di Friburgo, terra natale dell’artista Jean Tinguely, si intrecciano elementi di arte cinetica e mobilità sostenibile grazie al nuovo PEUGEOT 3008 Dual Motor, una vettura che incarna l’evoluzione verso un futuro più green. Tinguely, pioniere dell’arte cinetica, è celebre per le sue sculture realizzate con materiali di recupero, una riflessione artistica che critica il consumismo e anticipa temi di sostenibilità.

Lungo le strade di Friburgo, PEUGEOT 3008 offre un viaggio che celebra l’eredità artistica di Tinguely. “Le sue sculture cinetiche, realizzate con materiali di recupero e parti di macchinari industriali, anticipavano il tema della sostenibilità e di una seconda vita per gli oggetti”, sottolinea il parallelismo tra l’approccio artistico e quello ingegneristico del nuovo SUV elettrico.

Peugeot 3008 Dual Motor, con la sua capacità di autonomia di 490 km e le sue emissioni zero, non solo punta alla sostenibilità ma utilizza anche materiali riciclati, con ben oltre 500 kg di “materiali verdi”. L’uso di acciaio e alluminio “verdi” e plastica riciclata per componenti cruciali come paraurti e deflettori dimostra un impegno concreto per l’ambiente.

L’esperienza di guida del 3008 è anch’essa un capolavoro di ingegneria: due motori elettrici, trazione integrale e una potenza di 325 CV, che permettono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi. Nel cuore del centro medievale di Friburgo, il SUV si trasforma grazie alla modalità di guida ECO, dimostrando una perfetta adattabilità urbana.

Questo moderno SUV 100% elettrico non solo rende possibile l’esplorazione di una città ricca di contrasti culturali – dove il fiume Sarine divide la cultura francese da quella tedesca – ma invita anche a vivere l’esperienza delle opere come l’installazione “Altare dell’abbondanza occidentale e del mercantilismo totalitario” di Tinguely. Un’opera che incarna il concetto di dare nuova vita a oggetti comuni, rispecchiando appieno l’approccio del 3008 verso un futuro sostenibile.

Infine, l’omaggio a Tinguely continua con una visita all’Espace Jean Tinguely, dove le sue creazioni cinetiche stupiscono per la loro vitalità e innovazione. La sinergia tra l’arte e la tecnologia moderna evidenziata da questo viaggio conferma Peugeot 3008 Dual Motor come un simbolo di progresso a misura d’uomo e ambiente, nel rispetto del piacere di guida e dell’innovazione.