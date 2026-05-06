Peugeot E-308 elettrica: ai confini dell'autonomia sulla Riviera ligure

Varazze si distingue non solo per la sua posizione strategica e il richiamo agli sport velistici, ma diventa anche scenario ideale per scoprire le qualità della PEUGEOT E-308 elettrica. La nuova versione del modello compie un deciso balzo in avanti: l'autonomia cresce fino a 450 km, assicurando le classiche fughe fuori città senza bisogno di soste prolungate per la ricarica. Grazie al protocollo WLTP, la vettura rende possibile raggiungere la Riviera ligure da Milano e trovare nella ricarica elettrica un'opportunità per risolvere le difficoltà di parcheggio, più che una necessità di viaggio.

L'autentico piacere di guida della PEUGEOT E-308 si esprime nelle zero vibrazioni, zero rumore e zero emissioni allo scarico, componendo un'esperienza di mobilità silenziosa e dinamica. La massa contenuta a 1.749 kg e la potenza di 156 CV, abbinata a una coppia di 270 Nm, danno vita a prestazioni brillanti, supportate da palette al volante per gestire il recupero dell'energia in tre diverse modalità durante le decelerazioni e le frenate. Sono tre anche le modalità di guida: NORMAL per un equilibrio tra autonomia e dinamicità, ECO per massimizzare il risparmio energetico e SPORT per una risposta più pronta di sterzo e acceleratore, con strumenti dedicati nella strumentazione digitale.

La batteria da 58,3 kWh permette la ricarica rapida dal 20% all'80% in soli 32 minuti usando colonnine a corrente continua da 100 kW. Una novità interessante è la funzione Vehicle-To-Load, che consente di alimentare dispositivi esterni grazie a una spina standard da 230 V - utile, ad esempio, per chi desidera caricare la propria bicicletta elettrica durante le escursioni lungo la suggestiva pista ciclopedonale tra Varazze e Arenzano.

L'esperienza ligure si completa con le attività all'aperto: dal centro storico di Varazze alla marina, passando per il porto turistico, c'è spazio per vela e kitesurf nelle giornate di vento, con un impatto ambientale praticamente azzerato non solo su strada ma anche sull'acqua. Verso una mobilità sostenibile contribuiscono anche i nuovi materiali della PEUGEOT E-308: l'auto integra il 30% di materiali ecologici tra riciclati e rinnovabili, con oltre 30 componenti polimerici compreso il cruscotto in fibra di canapa e l'uso di plastica riciclata per paraurti e vani portaoggetti.

La serenità alla guida è garantita da 8 anni o 160.000 km di garanzia sia sul veicolo che sulla batteria e tagliandi previsti ogni 25.000 km o 2 anni. L'identità della PEUGEOT E-308 si conferma così nella ricerca di piacere di guida unita a una mobilità senza interruzioni: una caratteristica che accompagna il modello generazione dopo generazione.