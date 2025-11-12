Peugeot Polygon Concept: il futuro del piacere di guida prende forma

Peugeot svela ufficialmente il Concept Polygon, una visione audace che definisce il prossimo capitolo del piacere di guida. Compatta, dinamica e interamente proiettata verso l’avvenire, questa concept car incarna l’innovazione, la sostenibilità e la creatività tipiche del marchio francese.

Agilità e tecnologia sono al centro del progetto. La Peugeot Polygon Concept introduce lo sterzo Hypersquare® abbinato al sistema Steer-by-Wire: un controllo completamente elettronico che elimina il collegamento meccanico tra volante e ruote. Il risultato è una reattività immediata e una precisione senza precedenti. A basse velocità, bastano piccoli movimenti per manovrare; alle alte, la risposta è millimetrica. Questo innovativo sistema, ispirato al settore aerospaziale, sarà introdotto nella produzione di serie a partire dal 2027.

Il concetto di guida cambia radicalmente. L’Hypersquare® non è solo una forma, ma una nuova filosofia ergonomica. Con la sua geometria quadrata e quattro pod circolari alle estremità, permette di accedere ai comandi principali senza staccare le mani, integrandosi nel rinnovato PEUGEOT i-Cockpit®.

L’esperienza visiva si rinnova con un parabrezza che diventa schermo. Tutte le informazioni vengono proiettate sulla superficie del vetro grazie a un pannello Micro‑LED nascosto dietro l’Hypersquare. Il display misura 24 cm per 74, offrendo un effetto immersivo paragonabile a uno schermo da 31 pollici. Da fermo, i LED creano animazioni visibili anche dall’esterno, mentre in marcia la proiezione cambia secondo la modalità scelta: Cruise, Fun o Hyper.

Il design esterno riflette il DNA felino del marchio. L’iconica firma luminosa a tre artigli viene reinterpretata in chiave orizzontale con una trama di Micro‑LED che si animano frontalmente e posteriormente, creando effetti cromatici sincronizzati. Sul montante C, un display dedicato mostra il livello di carica accanto al connettore di ricarica a scomparsa. Peugeot Polygon Concept anticipa così il nuovo linguaggio stilistico del brand, fondato su linee geometriche pure e proporzioni equilibrate.

Anche il colore diventa protagonista. I pannelli della carrozzeria, le ruote e perfino gli pneumatici Goodyear, incisi al laser, assumono tonalità vivaci che riflettono la personalità del conducente. Goodyear ha sviluppato, inoltre, la tecnologia intelligente SightLine, che fornisce dati in tempo reale su pneumatici e condizioni stradali, visualizzati direttamente sull’i‑Cockpit.

All’interno, il comfort e la personalizzazione raggiungono nuovi livelli. La plancia ridisegnata libera spazio nell’abitacolo, mentre la luminosità naturale è amplificata da ampie superfici trasparenti e dall’assenza del montante centrale. Ogni passeggero anteriore può scegliere supporti e accessori a seconda delle proprie esigenze, dal porta zaino al poggiacasco. I sedili, infine, sono un concentrato di ingegno: combinano una scocca stampata in 3D e una schiuma modellata in un unico pezzo, garantendo comfort e design futuristico.

Sostenibilità è la parola chiave del progetto. I materiali utilizzati sono riciclati e riciclabili: la vernice contiene componenti derivati da pneumatici dismessi, gli interni sono rivestiti in “tessuto forgiato” ottenuto dal recupero di sedili Peugeot, mentre i sedili e i copriruota in plastica R‑PET vengono prodotti con stampa 3D su larga scala. Riducendo il numero di parti, l’auto risulta più leggera, efficiente e facile da assemblare o smontare a fine vita. Molti componenti possono essere sostituiti in pochi minuti, rendendo la vettura evolutiva e longeva.

Per esprimere la versatilità del progetto, Peugeot propone tre configurazioni della Polygon Concept: Urban, compatta ed elegante per l’ambiente cittadino; Player, dinamica e sportiva; Explorer, robusta e pronta per l’avventura. Tre anime in un’unica vettura, tre modi diversi di interpretare la mobilità del futuro.