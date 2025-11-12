Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Peugeot Polygon Concept: il futuro del piacere di guida prende forma

Published

Peugeot svela ufficialmente il Concept Polygon, una visione audace che definisce il prossimo capitolo del piacere di guida. Compatta, dinamica e interamente proiettata verso l’avvenire, questa concept car incarna l’innovazione, la sostenibilità e la creatività tipiche del marchio francese.

Agilità e tecnologia sono al centro del progetto. La Peugeot Polygon Concept introduce lo sterzo Hypersquare® abbinato al sistema Steer-by-Wire: un controllo completamente elettronico che elimina il collegamento meccanico tra volante e ruote. Il risultato è una reattività immediata e una precisione senza precedenti. A basse velocità, bastano piccoli movimenti per manovrare; alle alte, la risposta è millimetrica. Questo innovativo sistema, ispirato al settore aerospaziale, sarà introdotto nella produzione di serie a partire dal 2027.

Il concetto di guida cambia radicalmente. L’Hypersquare® non è solo una forma, ma una nuova filosofia ergonomica. Con la sua geometria quadrata e quattro pod circolari alle estremità, permette di accedere ai comandi principali senza staccare le mani, integrandosi nel rinnovato PEUGEOT i-Cockpit®.

L’esperienza visiva si rinnova con un parabrezza che diventa schermo. Tutte le informazioni vengono proiettate sulla superficie del vetro grazie a un pannello Micro‑LED nascosto dietro l’Hypersquare. Il display misura 24 cm per 74, offrendo un effetto immersivo paragonabile a uno schermo da 31 pollici. Da fermo, i LED creano animazioni visibili anche dall’esterno, mentre in marcia la proiezione cambia secondo la modalità scelta: Cruise, Fun o Hyper.

Il design esterno riflette il DNA felino del marchio. L’iconica firma luminosa a tre artigli viene reinterpretata in chiave orizzontale con una trama di Micro‑LED che si animano frontalmente e posteriormente, creando effetti cromatici sincronizzati. Sul montante C, un display dedicato mostra il livello di carica accanto al connettore di ricarica a scomparsa. Peugeot Polygon Concept anticipa così il nuovo linguaggio stilistico del brand, fondato su linee geometriche pure e proporzioni equilibrate.

Anche il colore diventa protagonista. I pannelli della carrozzeria, le ruote e perfino gli pneumatici Goodyear, incisi al laser, assumono tonalità vivaci che riflettono la personalità del conducente. Goodyear ha sviluppato, inoltre, la tecnologia intelligente SightLine, che fornisce dati in tempo reale su pneumatici e condizioni stradali, visualizzati direttamente sull’i‑Cockpit.

All’interno, il comfort e la personalizzazione raggiungono nuovi livelli. La plancia ridisegnata libera spazio nell’abitacolo, mentre la luminosità naturale è amplificata da ampie superfici trasparenti e dall’assenza del montante centrale. Ogni passeggero anteriore può scegliere supporti e accessori a seconda delle proprie esigenze, dal porta zaino al poggiacasco. I sedili, infine, sono un concentrato di ingegno: combinano una scocca stampata in 3D e una schiuma modellata in un unico pezzo, garantendo comfort e design futuristico.

Sostenibilità è la parola chiave del progetto. I materiali utilizzati sono riciclati e riciclabili: la vernice contiene componenti derivati da pneumatici dismessi, gli interni sono rivestiti in “tessuto forgiato” ottenuto dal recupero di sedili Peugeot, mentre i sedili e i copriruota in plastica R‑PET vengono prodotti con stampa 3D su larga scala. Riducendo il numero di parti, l’auto risulta più leggera, efficiente e facile da assemblare o smontare a fine vita. Molti componenti possono essere sostituiti in pochi minuti, rendendo la vettura evolutiva e longeva.

Per esprimere la versatilità del progetto, Peugeot propone tre configurazioni della Polygon Concept: Urban, compatta ed elegante per l’ambiente cittadino; Player, dinamica e sportiva; Explorer, robusta e pronta per l’avventura. Tre anime in un’unica vettura, tre modi diversi di interpretare la mobilità del futuro.

 

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

BYD consegna la flotta ufficiale all’Inter e presenta la nuova SEALION 7 INTER EDITION

Spettacolo

Nikon annuncia la partnership con il Filmmaker Festival e presenta la nuova Nikon ZR

Spettacolo

Marilyn Manson torna in Italia: il “Reverendo” sarà tra gli headliner del Rock in Roma 2025

Motori

Peugeot Polygon Concept: il futuro del piacere di guida prende forma

Società

Inferno al Bataclan: Retequattro ricorda il terrore di Parigi dieci anni dopo

Motori

660.000 chilometri in tre anni con una sola Hyundai IONIQ 5: l’elettrico che batte ogni record

Tecnologia

Vecchie password addio: la sicurezza digitale passa dall’autenticazione senza password

Turismo

“Cammini DìVini”: a Montecassino parte il viaggio tra fede, natura e gusto

Spettacolo

XF2025 DIVENTA HELL FACTOR: doppia eliminazione e la spettacolare manche della Giostra

Senza categoria

Natale con IKEA: idee regalo anche per gli amanti del tech

Moda

Breil e Abarth: sessant’anni di record in un nuovo cronografo da collezione

Giochi

Sonic corre nel mondo di PAC-MAN: annunciato il nuovo DLC di PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC

Motori

Sondaggio Apollo Tyres: oltre la metà degli automobilisti sottovaluta le distanze di arresto sul bagnato

Sport

Suunto chiude in grande la stagione UTMB 2025

Giochi

ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS in arrivo il 4 dicembre

Motori

MINI consegna una vettura alla campionessa paralimpica Giulia Ghiretti

Giochi

“Road to Screamer”: il documentario che svela la rinascita di un’icona dei racing arcade

Sport

Supercorso Federale ACI Sport 2025: a Vallelunga una giornata tra simulatori, analisi dei dati e formazione tecnica

Moda

Stylmartin COOPER: lo stivaletto urbano che unisce sicurezza, comfort e stile senza compromessi

Motori

Mercedes-Benz GLB: comfort e prestazioni anche sotto zero
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

BYD consegna la flotta ufficiale all’Inter e presenta la nuova SEALION 7 INTER EDITION

Il Gruppo BYD, principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, ha ufficialmente consegnato al Club nerazzurro la flotta dedicata, nell’ambito della partnership strategica...

7 minuti ago

Motori

660.000 chilometri in tre anni con una sola Hyundai IONIQ 5: l’elettrico che batte ogni record

Un risultato che sorprende anche gli esperti: una Hyundai IONIQ 5 ha percorso oltre 660.000 chilometri in appena tre anni, senza registrare alcun guasto...

2 ore ago

Moda

Breil e Abarth: sessant’anni di record in un nuovo cronografo da collezione

A sessant’anni dal leggendario 100° record mondiale firmato da Carlo Abarth, nasce una nuova creazione che unisce due icone italiane della passione meccanica. Stellantis...

4 ore ago

Motori

Sondaggio Apollo Tyres: oltre la metà degli automobilisti sottovaluta le distanze di arresto sul bagnato

Un nuovo sondaggio rivela un dato preoccupante: oltre la metà degli automobilisti italiani non rispetta o ignora completamente la distanza di sicurezza necessaria per...

4 ore ago