Spettacolo

Peugeot rinnova la partnership con l’Accademia César e celebra il cinema francese

Published

Peugeot conferma ancora una volta il suo profondo legame con il mondo del cinema, annunciando il rinnovo della collaborazione con l’Accademia César in occasione della 51ª edizione dei premi più prestigiosi del cinema francese, che si terrà il 26 febbraio 2026 a Parigi. Per il secondo anno consecutivo, il marchio del Leone sarà Partner Ufficiale della Cerimonia César, confermando la volontà di farsi ambasciatore di audacia, creatività e talento.

La presenza di Peugeot alla serata all’Olympia sarà di grande rilievo: il marchio fornirà 30 veicoli elettrici ed elettrificati per il trasporto degli ospiti sul red carpet, un gesto che ribadisce l’impegno verso la mobilità sostenibile e la transizione energetica. Durante la cerimonia, trasmessa in diretta su Canal+, Peugeot godrà di un’ampia visibilità, simbolo di un’alleanza che mira a durare nel tempo.

Oltre alla collaborazione con l’Accademia César, Peugeot estende il proprio impegno culturale diventando partner principale ed esclusivo di “Les Nuits en Or”, l’iniziativa che riunisce registi di cortometraggi provenienti da oltre 35 paesi, tutti vincitori delle rispettive accademie cinematografiche nazionali. L’edizione 2026 di questo evento, dedicato al meglio del cortometraggio internazionale, si svolgerà a giugno e rappresenterà una vetrina per i giovani talenti che incarnano il futuro del cinema mondiale.

L’impegno di Peugeot verso la settima arte non si limita alla Francia. A gennaio 2026, il marchio è stato per la prima volta Partner Ufficiale del Festival dell’Alpe d’Huez, l’unico evento europeo interamente dedicato alla comicità. In quella occasione era stata annunciata anche una grande partnership strategica con Pathé, che abbraccia produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, rafforzando ulteriormente il legame tra il brand e l’universo audiovisivo.

Il legame con il cinema, dunque, diventa un’estensione naturale del suo DNA: eleganza francese, emozione nella guida e attenzione all’innovazione. Con la nuova partnership con l’Accademia César e con Les Nuits en Or, Peugeot riafferma la propria ambizione di unire arte, tecnologia e responsabilità ambientale, mettendo in scena non solo automobili ma emozioni.

In this article:, , , ,
