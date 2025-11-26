Piaggio Porter NPE: il nuovo city truck 100% elettrico per la mobilità urbana sostenibile

Piaggio amplia la propria offerta di veicoli commerciali con il debutto del nuovo Porter NPE, un “city truck” interamente elettrico che segna un passo decisivo verso la mobilità a emissioni zero nel segmento dei veicoli compatti. Disponibile da oggi nelle concessionarie italiane, il Porter NPE unisce design funzionale, comfort e prestazioni all’avanguardia con un’attenzione mirata alla sostenibilità e alla sicurezza.

Il nuovo Porter NPE nasce per fornire alle aziende uno strumento di lavoro efficiente, silenzioso e rispettoso dell’ambiente. La trazione 100% elettrica, l’elevata agilità e una cabina compatta lo rendono ideale per operare nei centri urbani, anche in aree a traffico limitato. Con un’impronta a terra di appena 6,9 m² e una larghezza di 1.640 mm, garantisce grande maneggevolezza anche negli spazi più ridotti.

Rispetto alla versione chassis tradizionale, il Porter NPE introduce tre nuove configurazioni già disponibili in concessionaria: Pianale Fisso, Pianale Ribaltabile e Pianale Ribaltabile con sovra sponde. Tutte le versioni sono realizzate con una robusta struttura in acciaio altoresistenziale zincato e verniciato a polvere, sponde in alluminio apribili su tre lati e, nelle versioni ribaltabili, un sistema elettroidraulico controllato da pulsantiera mobile.

Le portate utili variano da 880 kg (pianale fisso) a 730 kg (ribaltabile con sovra sponde), mentre i cassoni vantano lunghezze fino a 2.800 mm e una larghezza interna di 1.620 mm. L’altezza da terra a pieno carico raggiunge 850 mm, con sponde da 400 mm e ulteriori 600 mm per le sovra sponde.

Il cuore tecnologico del veicolo è la Electric Drive Unit (EDU), un sistema compatto che integra motore elettrico, inverter e trasmissione. Questa soluzione permette un’elevata efficienza e riduce al minimo pesi e ingombri. Il propulsore eroga una potenza di picco di 150 kW e continua di 60 kW, con una coppia fino a 342 Nm nel punto massimo. Ciò consente al Porter NPE di affrontare anche pendenze impegnative con facilità, mantenendo un’eccellente reattività anche da fermo.

La velocità massima raggiunge i 90 km/h, perfettamente in linea con le esigenze del trasporto urbano. L’autonomia dichiarata è di 250 km nel ciclo urbano, mentre la batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato) da 42 kWh non solo garantisce un’elevata durata nel tempo ma è coperta da una garanzia di 8 anni o 160.000 km. La ricarica può avvenire in modalità standard (AC) o rapida (DC), permettendo di passare dal 20% al 70% in soli 30 minuti.

Sul fronte della sicurezza, Porter NPE è conforme alle più recenti normative europee e dispone di una dotazione di serie completa, comprendente sistemi come Frenata Automatica di Emergenza (AEB), Assistente al Mantenimento della Corsia (ELKS), Controllo Stabilità (ESC), Controllo di Trazione (TCS) e chiamata automatica d’emergenza e-Call. È inoltre adeguato ai nuovi standard di cybersecurity, offrendo protezione contro gli attacchi informatici.

Piaggio conferma così la propria posizione di riferimento nella mobilità elettrica e professionale. Con questa nuova generazione del Porter, il gruppo unisce tradizione e innovazione, offrendo una gamma che risponde pienamente alle esigenze di efficienza delle imprese moderne.

Disponibile nei colori Marble White, Amber Orange, Jade Green e Opal Blue, il nuovo Porter NPE parte da un prezzo di listino di 37.300 euro (IVA esclusa), con la possibilità di ottenere fino al 30% di sconto grazie agli incentivi statali per la sostituzione dei veicoli termici.

Con il Porter NPE, Piaggio consegna al mercato non solo un mezzo di trasporto ma una vera soluzione di mobilità sostenibile che combina innovazione tecnica, flessibilità di utilizzo e responsabilità ambientale.