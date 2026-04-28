Audi incontra le nuove generazioni durante la Milano Design Week

Audi protagonista alla Milano Design Week con l'hub a Portrait Milano: incontri con studenti, design d'avanguardia e anteprime come RS 5 e Revolut F1 Team R26.

In occasione della Milano Design Week 2026, Audi rinnova il proprio ruolo di protagonista nel panorama del design internazionale, portando al centro della scena un articolato programma di incontri, installazioni e anteprime capaci di intrecciare innovazione tecnologica, cultura progettuale ed emozione. Il cuore dell’esperienza è stato l’hub milanese del brand presso Portrait Milano, trasformato per l’occasione in un laboratorio creativo aperto al confronto con studenti, designer e professionisti del settore.

All’interno della prestigiosa cornice della Piazza del Quadrilatero, Audi ha animato gli spazi con l’installazione “Origin”, firmata da Zaha Hadid Architects, inserita nel contesto della mostra-evento INTERNI. Un progetto capace di interpretare il design contemporaneo come sintesi tra velocità, qualità e profondità culturale, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e riflessiva allo stesso tempo.

Dal 22 al 25 aprile, il programma “Origin Student Program” ha coinvolto alcune delle più importanti istituzioni accademiche italiane, tra cui il Politecnico di Milano, lo IED - Istituto Europeo di Design e lo Istituto Marangoni, oltre alla IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione. Al centro del dibattito, il ruolo del designer in un mondo sempre più accelerato, dove la velocità non può essere fine a se stessa ma deve tradursi in qualità progettuale e consapevolezza culturale.

I talk hanno affrontato temi cruciali come il rapporto tra essenziale e superfluo, la gestione della velocità nel processo creativo e il valore della lentezza come scelta progettuale. Una riflessione profonda che ha portato alla luce una visione del design inteso come strumento per dare forma al futuro, senza perdere il legame con le radici umanistiche.

Uno dei momenti più significativi è stato l’incontro dedicato alla Breguet, simbolo dell’alta orologeria e della cultura del tempo. Il confronto ha evidenziato come artigianalità, precisione e innovazione siano valori condivisi tra la Maison e Audi. Non si tratta soltanto di tecnica, ma di una visione più ampia che unisce estetica, performance e savoir-faire.

In questo contesto, è emerso un parallelismo significativo tra la creazione di un orologio e lo sviluppo di una vettura ad alte prestazioni: entrambi richiedono anni di lavoro, competenze avanzate e una cura maniacale per il dettaglio. Un esempio concreto è rappresentato dalla monoposto Audi R26, simbolo dell’ingresso del brand in Formula 1, e dalla nuova Audi RS 5, primo modello plug-in hybrid firmato Audi Sport.

La presenza di Audi alla Milano Design Week non si è limitata al design, ma ha abbracciato anche il mondo del motorsport e della mobilità sostenibile. Le anteprime nazionali della RS 5 e della monoposto R26 hanno mostrato come la tecnologia ibrida possa rappresentare il punto d’incontro tra prestazioni elevate e responsabilità ambientale.

Questa visione si inserisce in una strategia più ampia che vede Audi impegnata nello sviluppo di veicoli intelligenti ed elettrici, con l’obiettivo di guidare la trasformazione della mobilità globale. Il motto “Vorsprung durch Technik” si traduce oggi in un approccio che unisce tradizione e innovazione, guardando al futuro senza dimenticare il passato.

Il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni rappresenta uno degli elementi chiave dell’iniziativa. Audi si conferma così non solo come costruttore automobilistico, ma come attore culturale capace di stimolare il pensiero critico e la creatività. La formazione diventa un pilastro fondamentale per costruire competenze e affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione.