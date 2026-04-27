Yamaha celebra il proprio DNA racing all'ASI MotoShow 2026 con moto leggendarie

Yamaha sarà protagonista all'ASI MotoShow 2026 di Varano portando in pista modelli storici come la YZR500 di Kenny Roberts e la YZE500 di Eddie Lawson.

Dal 8 al 10 maggio 2026 l'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari ospiterà la 23ª edizione dell'ASI MotoShow, una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di motociclismo storico. Yamaha sarà grande protagonista, esaltando il proprio DNA sportivo con una selezione di moto leggendarie che hanno segnato profondamente la storia delle corse.

L'evento, organizzato annualmente dall'Automotoclub Storico Italiano, trasformerà il paddock del circuito emiliano in un vero e proprio museo dinamico a cielo aperto, dedicato alla storia della motocicletta da competizione. Il pubblico potrà ammirare da vicino alcune delle protagoniste più iconiche del Motomondiale, in particolare gli straordinari esemplari portati da Yamaha.

Tra le stelle della collezione esposta spicca la mitica YZR500, simbolo della gloriosa era delle competizioni a due tempi, a partire dal modello guidato dal campionissimo Kenny Roberts. Accanto a questa saranno presenti anche la YZE500, con cui Eddie Lawson conquistò il titolo mondiale nel 1986, e la YZR250 di Carlos Lavado, campione nella stessa stagione. Si tratta di moto che hanno scritto pagine indelebili nella storia delle corse, diventando veri e propri emblemi di innovazione, velocità e tecnologia.

Lo spirito racing di Yamaha si mostra in tutta la sua forza grazie a questa selezione unica, capace di far rivivere emozioni senza tempo e di trasmettere alle nuove generazioni la passione per le due ruote. L'ASI MotoShow si conferma così come un appuntamento irrinunciabile per chi desidera immergersi nella tradizione e nell'eccellenza sportiva.

Tre giorni tra moto leggendarie, campioni del mondo e il racconto di un'eredità sportiva che continua ancora oggi.