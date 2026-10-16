Pink Floyd: in arrivo l'edizione speciale marmorizzata di "Meddle" e il video restaurato di Echoes

Un pezzo di storia del rock torna a nuova vita: sabato 17 ottobre arriva nei negozi una speciale edizione in vinile arancione marmorizzato San Tropez di "Meddle", il sesto e leggendario album dei Pink Floyd pubblicato per la prima volta nel 1971.

L'uscita è accompagnata da un evento unico per i fan: su YouTube sarà disponibile, restaurato in alta risoluzione, l'iconico video di "Echoes" tratto dalle immagini cult del film surf "Crystal Voyager" del 1973, diretto da David Elfick e immortalato dal genio creativo di George Greenough. Le riprese, rese immortali dalla pionieristica tecnica di Greenough che permise per la prima volta di vedere l'interno di un'onda, sono state recuperate per l'occasione. "L'abbiamo visto per la prima volta mentre eravamo in tour in Australia e ne siamo rimasti tutti estasiati. Era assolutamente sensazionale. Oggi chiunque ha una GoPro fissata alla muta, ma all'epoca vedere quel ragazzo con la cinepresa allacciata al petto che attraversava l'onda era qualcosa di sconvolgente." ha ricordato il batterista dei Pink Floyd, Nick Mason.

La collaborazione tra Pink Floyd e Greenough nacque dal desiderio di trovare la musica perfetta per le spettacolari immagini dell'oceano. Greenough racconta: "Non avevo mai sentito 'Echoes' prima che mia madre me lo regalasse. Quando l'ho ascoltato, ho detto: 'Mio Dio, questa deve essere la colonna sonora!' Abbiamo chiesto di poterne fare uso e abbiamo stretto un accordo con i Pink Floyd, e tutti ne sono stati felicissimi. È successo più di 50 anni fa e le riprese insieme all'audio appaiono e suonano ancora oggi rivoluzionarie. Sono felicissimo che si stia realizzando tutto questo; è fantastico lavorare di nuovo con i Pink Floyd. Un grande suono e una grande immagine: non c'è niente di meglio!"

Storicamente, "Meddle" segna un punto di svolta fondamentale nell'evoluzione artistica dei Pink Floyd. Prodotto tra le tappe di un'intensa attività live, l'album vede la band affrontare nuove sfide compositive e sonore, sperimentando idee innovative che troveranno piena espressione in "Echoes". Il brano, lungo oltre 23 minuti, viene considerato uno dei pilastri del repertorio Floyd, suonato regolarmente nei concerti tra il 1971 e il 1975, incluso nell'acclamato "Pink Floyd Live At Pompeii" e riscoperto dai Saucerful Of Secrets di Nick Mason.

La tracklist dell'album comprende:

1. One of These Days

2. A Pillow of Winds

3. Fearless

4. San Tropez

5. Seamus

6. Echoes

Negli ultimi anni i Pink Floyd hanno collezionato nuovi successi e riconoscimenti. Dopo la raccolta "8-Tracks" pubblicata quest'anno, che ha selezionato otto classici dal periodo 1971-1979, la band ha celebrato il 50° anniversario di "Wish You Were Here" con un disco entrato nella Top 10 mondiale e un altro primo posto nelle classifiche internazionali, mentre la proiezione cinematografica di "Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII" ha riscosso grande successo di pubblico, riaffermando ancora una volta l'attualità e la potenza della loro musica.

Con questa edizione speciale di "Meddle" e il video restaurato di "Echoes", i Pink Floyd offrono ai fan vecchi e nuovi un'immersione nel cuore del loro periodo più rivoluzionario, ricordando perché la loro arte continua a essere celebrata a mezzo secolo di distanza.