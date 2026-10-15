Now What? di Mia Ceran diventa Sky Original: nuovo format e doppio appuntamento

Now What? il videopodcast ideato e condotto da Mia Ceran fa il suo esordio come Sky Original, segnando una nuova tappa nell'evoluzione dell'informazione digitale in Italia. Il format, che dal 2025 ha conquistato una community fedele grazie all'approccio unico all'attualità, verrà trasmesso con una veste rinnovata a partire dal 22 ottobre su YouTube Sky Italia e sulle principali piattaforme streaming, con due nuovi episodi ogni settimana.



Nel cuore di Now What? c'è la volontà di andare oltre la semplice notizia ed esplorare le conseguenze e le ripercussioni degli eventi sulla vita quotidiana. Il programma, ora impreziosito dalla presenza di ospiti autorevoli, propone una lente più concreta e accessibile sui temi di attualità, offrendo voci e prospettive inedite per analizzare i fenomeni che attraversano la società.



Nella nuova versione, Mia Ceran ricostruisce gli eventi e si sofferma su ciò che può accadere dopo, discutendo in ogni puntata gli effetti sulla società e sulle persone. Di settimana in settimana, Now What? intercetta i temi più rilevanti del presente e li osserva da una prospettiva concreta, mettendo in relazione i fatti con le loro possibili conseguenze e con le domande che questi aprono oggi e nel futuro.



La collaborazione con Sky permette a Now What? di espandere la propria portata, offrendo un racconto approfondito che si distingue in un panorama informativo spesso frammentario. Il formato doppio, con appuntamento ogni lunedì e giovedì, offre agli spettatori l'opportunità di non fermarsi alla superficie delle notizie e costruire una comprensione più ampia dei temi attuali.



Mia Ceran, giornalista professionista nata in Germania e cresciuta tra Stati Uniti e Italia, vanta esperienze come inviata per Mediaset, La7 e Rai, dove oggi conduce il programma TvTalk. Dal 2020 si dedica anche al podcasting, costruendo una solida community digitale proprio con Now What?, che ora trova nuova linfa nella collaborazione con Sky.



Dal 22 ottobre, il racconto dell'attualità rallenta per raggiungere maggiore profondità e fornire strumenti utili per orientarsi nel mondo di oggi. Appuntamento sul canale YouTube di Sky Italia e su tutte le piattaforme streaming, con due nuovi episodi a settimana per scoprire cosa può accadere dopo la notizia.