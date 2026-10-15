Cor Veleno celebrano il ritorno di Rock 'n' Roll con la Cassaforte Edition

Il 23 ottobre segna una data importante per gli appassionati di hip hop italiano grazie al ritorno di uno degli album più iconici: Rock 'n' Roll dei Cor Veleno viene pubblicato in una speciale Cassaforte Edition, disponibile in diversi formati fisici firmati Sony Music Italy.

L'album, fondamentale per l'identità musicale dei Cor Veleno, torna con una veste rinnovata che rende omaggio a una delle formazioni più influenti della scena rap nazionale. Oltre alle tracce originali, la Cassaforte Edition include tre nuovi brani: Tigre Tigre in collaborazione con Gemitaiz, Trastevere con Masito e Nelle Mani insieme a Claver Gold. Queste collaborazioni amplificano il dialogo tra generazioni e confermano la vitalità del progetto.

La nuova edizione è pubblicata in formato 2LP Orange, con versioni autografate e con T-shirt disponibili in esclusiva presso Discoteca Laziale, offrendo ai fan l'opportunità di aggiungere un pezzo unico alla propria collezione. L'uscita fa seguito all'acquisizione del catalogo dei Cor Veleno da parte di Sony Music Italy, avviando una serie di ristampe che valorizzano un patrimonio musicale inestimabile per la cultura pop italiana.

I Cor Veleno hanno da sempre saputo coniugare scrittura raffinata, attitudine e ricerca sonora, costruendo un linguaggio personale e riconoscibile che ha lasciato un segno profondo nella musica italiana. Questa Cassaforte Edition è un'occasione per riscoprire la potenza e la modernità del loro stile, capace di coinvolgere generazioni differenti.

Venerdì 16 ottobre, il gruppo celebra la ristampa con un evento speciale a Zalib, a Trastevere, dove il pubblico potrà assistere alla proiezione di Primo sempre grezzo, documentario dedicato alla vita di Primo, insieme al DJ set di Luca Frere e a una sessione di serigrafia live a cura di Moro. Inoltre, sarà presente una proposta food a tema Cor Veleno curata da Bike Chef. Durante la serata sarà possibile preordinare la Special Pack e ricevere la maglia celebrativa dell'album, con ingresso gratuito per tutti i fan.

Il ritorno di Rock 'n' Roll con la Cassaforte Edition non solo celebra l'eredità dei Cor Veleno, ma rinnova anche il legame tra la band e la sua community, mantenendo vivo il dialogo con la scena rap italiana.