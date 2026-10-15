Giuse The Lizia lancia il singolo Guardia del corpo e annuncia il nuovo album MDMA

Giuse The Lizia torna sulla scena musicale con una nuova intensa riflessione: il singolo Guardia del corpo esce ovunque a mezzanotte, anticipando l'atteso album MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), disponibile dal 30 ottobre.

Un brano capace di toccare corde profonde, Guardia del corpo affronta la difficoltà di imparare a stare senza chi ci ha protetto a lungo nel corso della vita. Guardia del corpo parla della mancanza di una persona che non fa più parte della tua vita. È quella fase in cui si pensa di stare andando avanti e poi ci si ritrova di nuovo a cercare quella persona nelle strade e nei posti che si sono condivisi. Mi piace l'idea di raccontare anche la solitudine che arriva quando ci si rende conto di non avere più qualcuno che ci protegga dalle cose che fanno male. Alla fine è una canzone sulla difficoltà di abituarsi a stare senza qualcuno che per tanto tempo è stato la propria guardia del corpo, racconta Giuse The Lizia.

Il singolo si fa portavoce di una sensazione condivisa: il vuoto lasciato da una persona amata che rappresentava protezione e conforto emotivo. Nelle parole dell'artista e nel videoclip promozionale, con l'insolita presenza di vere guardie del corpo al suo fianco per le vie di Milano, emerge lo spaesamento davanti alla fine di una relazione e il tentativo di abituarsi all'assenza.

MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso) rappresenta la nuova frontiera artistica di Giuse The Lizia: un album nato da una fase di transizione personale, in cui si intrecciano desiderio di futuro e insicurezze generazionali. All'interno del disco, l'artista affronta temi come la fragilità emotiva, la paura di non essere abbastanza e la convinzione di dover decidere chi si è troppo presto. L'approccio sonoro, curato in tre anni con diversi producer, dà voce a quelle sfumature indie rock e urban che definiscono lo stile inconfondibile del cantautore siciliano.

L'uscita dell'album sarà celebrata in anteprima con un evento esclusivo il 21 ottobre al Teatro Filodrammatici di Milano, dove Giuse presenterà alcuni brani inediti con la band e un trio d'archi, riservato a un ristretto gruppo di fan. Subito dopo arriverà il MDMA Tour: sette appuntamenti live a dicembre nei principali club italiani, con già due date sold out a Roma. Ecco le tappe confermate: 1 e 2 dicembre a Roma (Largo Venue), 4 dicembre Napoli (Duel Club), 5 dicembre Firenze (Viper Theatre), 10 dicembre Milano (Fabrique), 11 dicembre Bologna (Estragon Club), 12 dicembre Padova (Hall). I biglietti sono disponibili online.

L'album, oltre alla versione digitale, sarà disponibile anche in vinile sia standard che autografato. Tra i singoli già usciti troviamo Istruzioni, Su x giù e Los Angeles, frutto di una narrazione personale che si apre a un'intera generazione tra incertezze, amori finiti e passaggi all'età adulta. Con MDMA Giuse The Lizia lancia un messaggio chiaro: si può sbagliare, cambiare strada e ricominciare, perché non dobbiamo vivere come se dovessimo morire adesso.

Giuse The Lizia, al secolo Giuseppe Puleo, è tra i nuovi volti più apprezzati della scena cantautorale italiana e con questo nuovo progetto si conferma voce generazionale, capace di trasformare esperienze intime in racconti collettivi e potenti.