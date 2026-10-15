Gio Evan pubblica il nuovo singolo Gran lavoro e annuncia il tour Persone luminose

Da domani sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali Gran lavoro, il nuovo brano di Gio Evan, artista eclettico tra i più apprezzati della scena pop e poetica italiana. Il singolo, distribuito da Sony Music, celebra il percorso fatto per raggiungere i risultati in un mondo troppo spesso concentrato solo sulle vittorie.



Gran lavoro racconta l'impegno e la dedizione quotidiana, invitando ad apprezzare ogni passo compiuto prima del traguardo. Gran lavoro è un brano che parla della costruzione dei risultati, non dei risultati. È la fatica del durante, l'impegno del mentre. Il singolo racconta la tenacia di chi insiste e la determinazione di seguire una visione. Non celebra il traguardo ma il cammino aperto. È la riconoscenza per il lavoro su sé stessi. tutto accade per caso, se hai predisposto tutta la vita affinché quel caso accadesse ha dichiarato Gio Evan.



A marzo l'artista torna protagonista nei teatri italiani con lo spettacolo Persone luminose. La tournée toccherà numerosi teatri d'Italia a partire dal 13 marzo, con la data zero al Teatro San Domenico di Crema, e proseguirà tra Verona, Milano, Torino, Roma, Firenze, Ancona e Bologna. I biglietti sono già disponibili.



Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, ha come punto di partenza una luce accesa in appartamento da cui si sviluppa un viaggio creativo tra musica, filosofia, poesia e ironia. L'artista si muove su un filo sottile tra le parole, esplorando le contraddizioni della vita e dando vita a uno show che unisce comicità e profondità esistenziale.



Gio Evan continua così un percorso artistico unico. Scrittore, poeta e performer instancabile, si è fatto conoscere per i suoi viaggi fra India, Sudamerica ed Europa, la ricerca spirituale e le avventure tra strada e palcoscenico. Dagli esordi con Le scarpe del vento fino alla partecipazione a importanti festival internazionali e al Festival di Sanremo con il brano Arnica, Gio Evan si afferma come figura poliedrica capace di coinvolgere pubblici di ogni età.



I suoi ultimi successi includono la rassegna Evanland e tour teatrali sempre sold-out. Tra le novità, il romanzo Le chiamava persone medicina e il disco Ribellissimi, insieme a numerose presenze su palchi italiani e internazionali.



L'arrivo di Gran lavoro e del nuovo spettacolo Persone luminose consolidano la posizione di Gio Evan fra i principali protagonisti della nuova scena artistica italiana, sempre capace di unire profondità e leggerezza.