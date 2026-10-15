Premio Tenco 2026: al via la 49a edizione a Sanremo, tra grandi nomi e nuove voci

Manca una settimana alla 49a edizione del Premio Tenco, il festival più prestigioso dedicato alla canzone d'autore italiana, che si svolgerà dal 22 al 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. L'evento 2026, intitolato "Dio è morto", si propone di interrogare il ruolo dell'arte e del linguaggio nella società contemporanea, invitando a riflettere su come le forme espressive possano opporsi a violenza, omologazione e mercificazione.



I Premi Tenco alla carriera saranno assegnati a Manuel Agnelli e Afterhours, Enzo Avitabile, Frankie hi-nrg mc, Max Manfredi e Paola Turci, figure che hanno lasciato un segno profondo nella musica d'autore. A loro si aggiungono, come Premi Tenco all'operatore culturale, Cesare Bermani e Andrea Scanzi. Il Premio Yorum, istituito insieme ad Amnesty International Italia per sostenere artisti impegnati nella difesa dei diritti umani, va a Juan Carlos "Flaco" Biondini, storico chitarrista argentino e collaboratore di Francesco Guccini.



Le Targhe Tenco 2026 sono fra i riconoscimenti più ambiti dell'anno: Caparezza si aggiudica quella per il Miglior Album in Assoluto con "Orbit Orbit"; Carmen Consoli vince per il Miglior Album in dialetto, mentre Piji si conferma miglior opera prima. Avincola viene premiato come miglior interprete per "Avincola canta Carella", mentre Emma Nolde conquista la Migliore Canzone Singola con "Quello che deve essere sarà". Il miglior album a progetto è "80 Buon Compleanno Ivan (Live in Teramo)" prodotto da Filippo Graziani.



Le tre serate al Teatro Ariston vedranno alternarsi sul palco numerosi ospiti e presentatori di spicco: Neri Marcorè (22 ottobre), Chiara Buratti (23 ottobre) e Silvia Boschero (24 ottobre). Tra gli artisti ospiti sono attesi Anastasio, Claudia Crabuzza, Fabri Fibra, Sara Gioielli, Francamente, Giulia Mei, Santamarea e Satantango.



Il programma si arricchisce di eventi collaterali: una masterclass per le scuole dedicata a Franco Battiato il 21 ottobre, e la sera il concerto "Donne in punta di note" con Paola Turci e l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, accompagnata dalla partecipazione speciale di Gino Castaldo. Inedito il "Tenco Off" del 20 ottobre, con la proiezione di tre docufilm presso la Sala Roof 3 dell'Ariston.



Saranno inoltre organizzate presentazioni di libri, mostre dedicate ai diritti umani (come quella su Quino e Mafalda), tavole rotonde come "La canzone ai tempi dell'Intelligenza Artificiale" e "La musica è finita", oltre a incontri pomeridiani e performance nei luoghi simbolo di Sanremo, dalla sede del Club Tenco nell'ex scalo merci a storici quartieri come la Pigna.



Ricca anche la scenografia, affidata quest'anno all'artista messicano Javier Marín, di fama internazionale.



Il Premio Tenco rappresenta da oltre cinquant'anni una delle eccellenze culturali più prestigiose della nostra città e del panorama musicale internazionale. Sanremo, da sempre simbolo della musica, ritrova nel Tenco il suo cuore critico, appassionato e d'autore: uno spazio fondamentale di confronto, memoria e ricerca, capace di rinnovarsi pur rimanendo fedele alla propria identità. In un momento storico complesso, il tema di questa 49a edizione - "Dio è morto" - stimola una riflessione profonda sul ruolo dell'arte e della parola d'autore come strumento d'incontro tra le persone. Il programma, poi, abbraccia diverse location: dal Teatro Ariston, al Casinò, fino ai luoghi storici e suggestivi come la Pigna e la sede del Club all'ex scalo merci, valorizzati da tanti eventi diffusi. Ringraziamo il Direttivo del Club Tenco, gli artisti, le maestranze e tutti gli operatori coinvolti per il lavoro svolto, rivolgendo un ricordo speciale e affettuoso alla memoria di Sergio Secondiano Sacchi, al quale è dedicata quest'edizione, hanno dichiarato il sindaco Alessandro Mager e gli assessori Alessandro Sindoni (turismo) e Enza Dedali (cultura).



La manifestazione è organizzata dal Club Tenco, fondato nel 1972 per promuovere la canzone di qualità, e prende il nome da Luigi Tenco, artista simbolo della canzone d'autore italiana. Da sempre autonoma rispetto alle logiche dell'industria discografica, l'associazione si impegna a valorizzare la musica con dignità artistica e poetica. Nell'edizione 2026 anche un'attenzione particolare ai giovani: per la prima volta è previsto uno sconto speciale del 15% per gli under 25 sugli abbonamenti alle serate.



Il Premio Tenco 2026 si annuncia quindi come un laboratorio di memoria, confronto e innovazione, capace di coniugare tradizione e nuove proposte, rendendo Sanremo ancora una volta il punto nevralgico della cultura musicale italiana.