“PittaRosso Pink Parade 2024”: insieme per la prevenzione e la ricerca

La PittaRosso Pink Parade ritorna il 20 ottobre 2024 per la sua undicesima edizione, confermandosi un appuntamento di solidarietà e prevenzione. Nata dalla collaborazione tra PittaRosso, azienda leader nel settore calzature, e la Fondazione Veronesi, la kermesse ha come obiettivo principale quello di finanziare la ricerca scientifica sui tumori femminili – seno, utero e ovaio – e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione.

Quest’anno, la PittaRosso Pink Parade lancia le sue nuove sneakers ufficiali, un vero must-have per sostenere la causa. Dal design accattivante e completamente rosa, queste sneakers sono ideali sia per l’attività sportiva che per un look casual. Al prezzo di €29,99, parte del ricavato – ben €5,00 per ogni paio venduto – sarà devoluto alla Fondazione Veronesi, contribuendo alla lotta contro i tumori femminili.

Iscriversi alla Pink Parade 2024 significa non solo partecipare all’evento, ma anche ricevere il tanto atteso PINK KIT che include la Gym-sac pink, la T-shirt ufficiale e tanti altri omaggi dei partner. Anche chi non potrà essere presente fisicamente, avrà la possibilità di sostenere la ricerca attraverso donazioni fino al 31 ottobre, nei punti vendita PittaRosso e online.

Partecipare a questo evento significa dare un contributo concreto alla ricerca e alla salute delle donne.