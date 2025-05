Più macchinari per Farming Simulator 25: Il secondo aggiornamento dei contenuti è ora disponibile

In un entusiasmante aggiornamento per Farming Simulator 25, il publisher e sviluppatore GIANTS Software ha appena rilasciato il secondo aggiornamento gratuito dei contenuti, offrendo ai milioni di agricoltori virtuali in tutto il mondo quattro nuovi macchinari che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco.

L’aggiornamento vede l’introduzione di nuovi veicoli e attrezzi per l’agricoltura e la silvicoltura, inclusi il John Deere 1270G per il settore forestale, il Pöttinger AEROSEM VT 5000 DD, lo ŠKODA ENYAQ Coupé RS iV e il Väderstad TopDown 600. Con un focus sull’innovazione agricola, questi macchinari avanzati permettono ai giocatori di espandere le proprie attività nelle varie aree di coltivazione, guida e silvicoltura. In particolare, il John Deere 1270G offre nuove possibilità per la gestione forestale, mentre il Pöttinger e il Väderstad aggiungono strumenti essenziali per l’agricoltura.

Insieme agli strumenti all’avanguardia, GIANTS Software ha introdotto nuove opzioni di abbigliamento ispirate al brand Pöttinger, offrendo agli utenti la possibilità di personalizzare i loro avatar con un tocco di stile. Questo aggiornamento include anche la patch 1.9, che apporta diverse ottimizzazioni per migliorare l’esperienza dell’utente.

Farming Simulator 25 è disponibile su PC, Mac, PlayStation5 e Xbox Series X|S. Per chi desidera un’esperienza ancora più ricca, è possibile acquistare il Season Pass Anno 1, che offre un risparmio fino al 25% rispetto all’acquisto individuale dei contenuti e include il Plains & Prairies Pack, insieme ad altri due pacchetti aggiuntivi e una grande espansione.

L’incessante impegno di GIANTS Software nel migliorare e ampliare Farming Simulator 25 testimonia la loro dedizione nel mantenere la comunità di gioco attiva e sempre entusiasta. Con ulteriori aggiornamenti gratuiti dei contenuti previsti per il futuro e una vasta gamma di contenuti generati dagli utenti, il simulatore di agricoltura più amato al mondo continua a crescere e ad evolversi.