Plasma pubblica il nuovo EP Perdigiorno e parte con un instore tour da Milano

Plasma, uno dei talenti rivelazione dell'ultima edizione di Amici, è pronto a tornare sulla scena musicale con il nuovo EP Perdigiorno, disponibile da domani, venerdì 8 maggio. L'EP, pubblicato da Columbia Records/Sony Music, contiene sette brani inediti che raccontano il percorso personale e artistico del cantautore genovese, tra i quali spiccano i brani presentati durante il programma: Perdigiorno, Perdere Te e Segreto. Il disco segna l'inizio di una nuova fase della carriera di Plasma, che inaugura anche un instore tour in partenza oggi da Milano presso Altrove alle 18:30.

Il nuovo singolo Colore, in radio da domani, introduce una narrazione autentica e senza filtri: Plasma mescola passato e sentimenti con uno stile diretto e intenso, confermando la sua abilità di fondere emozione e scrittura musicale. L'EP si propone come un viaggio ispirato alle atmosfere dei vicoli di Genova, città natale dell'artista, che rappresentano un punto di riferimento costante per le sue liriche profonde e visive.

Per Plasma, nato a Genova nel 2001, la musica è sempre stata uno strumento fondamentale per superare i momenti difficili. La sua adolescenza, vissuta tra i carruggi e le sfide personali, è stata segnata da una fase di crisi che lo ha portato a scoprire la forza trasformativa della musica e del rap come mezzo di espressione. Il suo primo brano, Rondine, è nato proprio da un momento di sofferenza, diventando un inno personale alla libertà e alla speranza.

Questo progetto ha permesso a Plasma di guardare la vita con "gli occhi di un adolescente", un periodo che l'artista considera fondamentale: una fase in cui le emozioni sono più forti e consentono di osservare il mondo con semplicità, ma allo stesso tempo con una consapevolezza più intensa e profonda.

Nella tracklist di Perdigiorno figurano Maledetto Io, Colore, Perdere Te, Segreto, Perdigiorno, Luna Storta e Blu, per un totale di sette canzoni che rispecchiano le sfumature dell'interiorità musicale e personale di Plasma.

Negli anni, il cantautore genovese è riuscito a farsi notare nella scena rap cittadina partecipando a battaglie freestyle e collaborando con artisti emergenti come Alfa e Olly, nonché aprendo concerti ai nomi più noti come Bresh, Disme e Vaz Te. Il suo percorso ad Amici, dove è stato voluto da Rudy Zerbi, lo ha ulteriormente rafforzato come artista e persona, portandolo fino alla fase serale del talent.

L'instore tour di Perdigiorno partirà da Milano, proseguirà il 9 maggio a Eboli (SA), il 10 maggio a Roma e il 14 maggio a Genova. Ad ogni tappa, Plasma incontrerà i fan e presenterà il nuovo progetto, sottolineando il legame tra la musica e le esperienze di crescita che lo hanno formato. L'arrivo del nuovo EP promette di consolidare la sua posizione come una delle voci più interessanti e sensibili della nuova generazione musicale italiana.