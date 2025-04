POCO M7 Pro 5G: il nuovo re del 5G economico con prestazioni al top

POCO, brand tecnologico amato dai giovani appassionati di tecnologia, lancia oggi il POCO M7 Pro 5G, un dispositivo che promette di ridefinire il segmento degli smartphone 5G economici. Integrando connettività di nuova generazione, un hardware potente, un sistema di imaging avanzato e un display di alta qualità, POCO M7 Pro 5G si posiziona come il dispositivo 5G più potente della sua categoria, offrendo un’esperienza d’intrattenimento eccezionale a un prezzo imbattibile.

Al cuore del POCO M7 Pro 5G pulsa il potente processore Dimensity 7025-Ultra, che lo colloca ai vertici della sua categoria con un impressionante punteggio di 477.003 nel benchmark AnTuTu¹. Questo chipset garantisce un’esperienza di gioco mobile 5G fluida e veloce. La rapidità nel caricamento dei giochi è ulteriormente garantita fino a 12GB di memoria LPDDR4X, espandibili virtualmente con ulteriori 12GB di RAM² tramite l’estensione di memoria, e da 256GB² di memoria UFS 2.2.

L’autonomia è un altro punto di forza del POCO M7 Pro 5G, grazie a una generosa batteria da 5110mAh (tipica)³ e alla ricarica turbo da 45W, che assicura un intrattenimento prolungato per oltre un giorno. La durata della batteria è certificata da TÜV Rheinland, garantendo un’efficienza superiore all’80% anche dopo 1600 cicli di ricarica⁴. Tecnologie avanzate di gestione della batteria, previsione dell’invecchiamento e riparazione contribuiscono ulteriormente a prolungare la vita del dispositivo.

L’esperienza visiva e sonora del POCO M7 Pro 5G è di prim’ordine. Il dispositivo vanta un display AMOLED da 6,67″ con risoluzione 2400*1080 e una luminosità di picco di 2100nit⁵, il più luminoso mai visto su un dispositivo POCO della Serie M. Questo si traduce in immagini vivide e nitide in qualsiasi condizione di illuminazione. La fluidità è garantita da una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 2160Hz, ideali per il gaming. Le cornici sottili e un rapporto schermo-corpo del 92% offrono un’esperienza visiva immersiva. La protezione degli occhi è assicurata dalle certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Flicker Free e TÜV Rheinland Circadian Friendly, oltre alla certificazione SGS.

Per un’esperienza d’intrattenimento 5G coinvolgente, il POCO M7 Pro 5G è dotato di un sistema a doppio altoparlante con Dolby Atmos® e audio ad alta risoluzione. In ambienti rumorosi, la funzione di aumento del volume del 300%⁸ assicura un’esperienza multimediale chiara e potente.

Il comparto fotografico del POCO M7 Pro 5G compie un salto di qualità con un sensore principale Sony IMX 882 da 50MP con un’ampia dimensione di 1/1,95″, capace di catturare fino al 29,8% di luce in più, e un obiettivo con apertura focale f/1,5 per effetti bokeh naturali. La stabilizzazione dell’immagine avanzata permette di catturare momenti nitidi anche in movimento. Lo zoom ottico integrato nel sensore di livello ottico 2X offre scatti più definiti rispetto allo zoom digitale tradizionale, mentre lo Zoom AI migliora ulteriormente i dettagli a distanza. La fotocamera frontale da 20MP con supporto grandangolare AI 0.8X si adatta automaticamente per includere tutti nell’inquadratura.

Il POCO Imaging Engine sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale avanzati per ottimizzare le prestazioni della fotocamera, offrendo una migliore qualità dell’immagine, precisione del colore e funzionalità avanzate come la modalità notturna Ultra-Sense, AI Bokeh, AI Erase e AI Sky.

Il design del POCO M7 Pro 5G combina un’eleganza discreta con una robustezza affidabile. Con uno spessore di soli 75,7 mm⁹ e un peso di 190 g⁹, è comodo da maneggiare. Disponibile in tre vivaci colorazioni (verde, argento e viola), presenta un design con un’accattivante texture rock. I bordi arrotondati, la scocca curva e il modulo fotocamera curvo 3D trasparente conferiscono un aspetto premium. La certificazione IP64¹⁰ garantisce resistenza a polvere e schizzi.

Per un’esperienza utente più intuitiva e intelligente, il POCO M7 Pro 5G integra l’app Google Gemini¹¹, che permette agli utenti di interagire con l’assistente AI per ricevere supporto nella scrittura, brainstorming, apprendimento e molto altro.

Il POCO M7 Pro 5G è disponibile in tre colorazioni: Green, Silver e Purple, e in due configurazioni di memoria: 8GB+256GB al prezzo di €239,90 e 12GB+256GB al prezzo di €259,90.