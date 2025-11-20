Porsche segna una nuova era: nasce la Cayenne elettrica

Porsche apre un nuovo capitolo nella propria storia con il debutto della Cayenne Electric, il secondo SUV completamente elettrico della casa di Stoccarda. Dopo aver rivoluzionato il mercato nel 2002 con il primo modello Cayenne, il marchio tedesco compie ora un nuovo balzo tecnologico portando l’iconico SUV nel futuro dell’elettrificazione.

“La Cayenne Electric offre prestazioni che si collocano in una dimensione completamente nuova e definisce nuovi standard per il segmento dei SUV, sia in termini di caratteristiche di guida che di ricarica”, ha dichiarato Oliver Blume, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche AG, sottolineando come tecnologia, performance e comfort quotidiano trovino in questo modello un connubio senza precedenti.

La nuova gamma comprende due versioni: Cayenne Electric e Cayenne Turbo Electric. Entrambe offrono trazione integrale gestita dal sistema elettronico ePTM e sospensioni pneumatiche adattive di serie. Le prestazioni sono di livello estremo: la Cayenne Turbo Electric raggiunge i 100 km/h in soli 2,5 secondi e sviluppa fino a 850 kW (1.156 CV) e 1.500 Nm di coppia con il Launch Control attivo, mentre la versione base eroga 300 kW (408 CV).

Tra le innovazioni spiccano i livelli di recupero energetico, che raggiungono i 600 kW, valori simili a quelli della Formula E. Oltre il 97% delle frenate può essere gestito esclusivamente dal motore elettrico. Per la massima efficienza, la batteria da 113 kWh dispone di raffreddamento bidirezionale, garantendo un’autonomia fino a 642 km nel ciclo WLTP e una ricarica dal 10 all’80% in meno di 16 minuti grazie alla tecnologia a 800 Volt e a una potenza di ricarica fino a 400 kW. È disponibile anche un sistema di ricarica wireless fino a 11 kW, una prima assoluta per Porsche.

Dal punto di vista estetico, la Cayenne Electric si rinnova senza rinunciare alla propria identità. Cofano ribassato, proiettori LED Matrix sottili e parafanghi scolpiti rendono il modello immediatamente riconoscibile. La versione Turbo introduce finiture in colore Turbonite e una serie di elementi aerodinamici come lo spoiler adattivo, le prese d’aria posteriori lamellari e un sofisticato sistema di gestione attiva del flusso d’aria che contribuisce a raggiungere un coefficiente di resistenza di soli 0,25.

Il comfort e la praticità toccano nuovi livelli: il passo aumenta di quasi 13 centimetri, i sedili posteriori diventano elettrici e lo spazio del bagagliaio raggiunge 1.588 litri, con un vano anteriore supplementare da 90 litri. Nell’abitacolo debuttano le modalità Mood, che trasformano l’ambiente interno adattandolo all’umore con differenti configurazioni di luce, suono e seduta, oltre al nuovo riscaldamento a pannelli che interessa superfici come braccioli e portiere.

La digitalizzazione è uno dei punti di forza del modello. La Cayenne Electric introduce la Porsche Driver Experience con il più grande display mai montato su una Porsche: un pannello OLED curvo integrato nella plancia, affiancato da uno schermo da 14,25 pollici per il conducente e uno opzionale da 14,9 per il passeggero. Inedito anche l’head-up display con realtà aumentata, in grado di proiettare informazioni su un’area virtuale di 87 pollici davanti al veicolo.

La nuova Porsche Digital Interaction consente di personalizzare i display e accedere rapidamente alle funzioni più utilizzate, mentre il sistema vocale Voice Pilot sfrutta l’intelligenza artificiale per comprendere comandi complessi e gestire navigazione e infotainment. Con la funzione Digital Key, smartphone e smartwatch diventano chiavi digitali, condivisibili con fino a sette utenti.

Sul fronte tecnico, la casa ha confermato che la Cayenne Electric si affiancherà ai modelli con motore termico e ibrido plug-in. “Con l’elettrificazione della Cayenne raggiungiamo un nuovo livello di prestazioni che definisce gli standard per il futuro. Allo stesso tempo continueremo a migliorare i sistemi ibridi e a combustione anche nel prossimo decennio”, ha evidenziato Matthias Becker, membro del Consiglio di Amministrazione.

I nuovi modelli Cayenne Electric e Cayenne Turbo Electric sono già ordinabili con prezzi a partire rispettivamente da 108.922 euro e 169.545 euro in Italia. Con questo lancio, Porsche conferma la propria strategia di transizione globale verso l’elettrificazione, unendo tradizione sportiva e innovazione tecnologica in un SUV che ridefinisce ancora una volta i confini del segmento premium.