Porsche Taycan Turbo GT con kit Manthey batte il record elettrico al Nürburgring

La Porsche Taycan Turbo GT dotata del nuovo kit Manthey ha stabilito un importante primato, segnando un tempo record di 6:55,553 minuti sulla leggendaria Nordschleife del Nürburgring. Al volante della sportiva elettrica era il collaudatore Lars Kern, che ha percorso i 20,832 km del circuito tedesco in nove secondi meno rispetto al precedente record delle auto elettriche di alta gamma, migliorando anche il suo stesso crono di dodici secondi registrato nell'ottobre 2023.



Il record è stato raggiunto grazie a una serie di aggiornamenti tecnici e aerodinamici contenuti nel kit Manthey, frutto della collaborazione tra Manthey e Porsche. L'aerodinamica è stata ottimizzata, con una deportanza superiore di oltre tre volte rispetto al modello di serie. Le sospensioni, così come la trazione integrale, sono state raffinate per garantire una stabilità e un'agilità ancora maggiori in pista.



La potenza complessiva raggiunge ora i 600 kW, con un'opzione Attack Mode che consente una spinta aggiuntiva fino a 130 kW per dieci secondi, portando temporaneamente la potenza a 730 kW. La coppia massima, invece, arriva a 1.270 Nm attivando il Launch Control. Tutti questi dati sono frutto di modifiche alla batteria ad alta tensione, alla centralina elettronica e agli inverter.



Dal punto di vista della componentistica, il kit Manthey offre cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici più leggeri, pneumatici da pista Pirelli P ZERO Trofeo RS omologati anche per uso stradale e un impianto frenante maggiorato con dischi anteriori e posteriori più grandi e pastiglie ad alte prestazioni.



Esteticamente la Taycan Turbo GT con kit Manthey si distingue per numerosi inserti in fibra di carbonio, tra cui prese d'aria, minigonne e l'ampio alettone posteriore, tutti progettati per esaltare la natura sportiva del modello.



I risultati ottenuti confermano il DNA ad alte prestazioni della Taycan, rendendo questa versione la più veloce tra le elettriche di alta gamma nella storia della Nordschleife. Il nuovo kit rappresenta un passo avanti importante per gli appassionati delle auto elettriche e delle prestazioni in pista.



"Il kit Manthey trasforma la Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach nella vettura da pista per eccellenza. Sulla Nordschleife si percepisce chiaramente quanta più stabilità e sicurezza offra quest'auto nei tratti veloci e in frenata. Siamo riusciti a battere i nostri record precedenti grazie a un'aerodinamica nettamente ottimizzata, a pneumatici dalle prestazioni ancora più elevate e all'aumento della potenza di overboost, disponibile semplicemente premendo un pulsante", ha dichiarato Lars Kern dopo il record.



"Il nostro obiettivo era migliorare ulteriormente le prestazioni già eccezionali della Taycan Turbo GT, in particolare per l'uso in pista. Insieme agli esperti di Manthey, abbiamo ottimizzato ampiamente l'aerodinamica e le sospensioni, oltre al set ruote/pneumatici, per ottenere le massime prestazioni sul circuito", ha aggiunto Christian Müller, responsabile tecnico di progetto per le vetture Taycan speciali presso Porsche.



Con queste innovazioni, Porsche rafforza la sua posizione tra i costruttori leader nella mobilità elettrica ad alte prestazioni.