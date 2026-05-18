Premio Campione 2026: City Angels celebrano 11 eroi di solidarietà e legalità

A Milano la 25esima edizione del Premio Campione premia 11 simboli di altruismo e legalità tra cittadini e scuole. City Angels in prima linea nella solidarietà.

Un grande riconoscimento nazionale è pronto a illuminare i protagonisti della solidarietà, della legalità e del civismo: il Premio Campione, istituito dai City Angels, arriva quest'anno alla venticinquesima edizione.

L'appuntamento è fissato per martedì 26 maggio alle ore 11 nella prestigiosa Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano. Undici sono i destinatari del premio, dieci selezionati da una giuria composta dai direttori di ventidue tra le più importanti testate giornalistiche italiane e milanesi, e uno scelto online come "Campione della gente" da oltre 50.000 clienti e follower di Coop Lombardia.

L'Oscar della bontà sarà consegnato alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme a numerose autorità tra cui il Prefetto Claudio Sgaraglia, il Vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone, i vertici delle forze dell'ordine e rappresentanti del tessuto sociale cittadino.

La serata sarà condotta da Rajae Bezzaz, volto noto della radio e della televisione, mentre in apertura Renato Mannheimer condividerà i risultati di un sondaggio nazionale su chi sia il personaggio più benevolo secondo gli italiani. A ricevere il riconoscimento anche una scuola particolarmente impegnata nel sociale, a cui andrà il Premio Campioncino.

I premiati riceveranno la celebre statuina raffigurante un uomo con un grande cuore in mano, simbolo dell'altruismo e della dedizione verso il prossimo. L'edizione è sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza e Treviglio (main sponsor), e da Yakult (silver sponsor), con il patrocinio di enti quali il Comune di Milano, la Regione Lombardia, Città Metropolitana e varie associazioni civiche.

Il Sindaco Sala commenta l'iniziativa con parole sentite: Siamo felici di ospitare anche quest'anno a Palazzo Marino la cerimonia del Premio Campione dei City Angels. Questo è un riconoscimento di grande valore per Milano, perché è un plauso all'impegno e spesso anche al coraggio di chi ogni giorno si mette a disposizione degli altri, per aiutare chi è in difficoltà nella nostra città. Da 25 edizioni il Premio Campione accende, con merito, i riflettori su alcune delle più significative storie di altruismo, solidarietà e legalità che animano la vita sociale di Milano e dell'Italia. Ringrazio Mario Furlan per la dedizione e la serietà con cui porta avanti anche questa iniziativa.

I City Angels, volontari di strada attivi dal 1994 grazie a Mario Furlan, sono oggi una realtà fondamentale per il supporto sociale in venti città italiane e a Lugano, coinvolgendo circa 600 volontari, di cui oltre la metà donne. Il loro operato rappresenta un esempio tangibile di cittadinanza attiva ed empatia.