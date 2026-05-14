Rebecca Fierro racconta l'amore attraverso i classici: il suo primo libro in libreria

Un viaggio tra amore, desiderio e immaginazione attraverso i grandi autori della letteratura: è questa la proposta di L'amore tra le righe, il primo libro di Rebecca Fierro, disponibile dal 12 maggio. La giovane scrittrice, classe 2001, nota sui social come @fiorebecca, intreccia educazione sentimentale e letteraria con uno stile limpido, ironico e tagliente, rivolgendosi in particolare a chi vuole comprendere meglio lo sguardo della Generazione Z sull'amore.

Il volume si addentra tra le opere di Platone, Pirandello, Kafka, Ippolito Nievo, Dostoevskij, Eco, McEwan, Ginzburg, Nabokov e Calvino, senza dimenticare i romance contemporanei e la letteratura galante. Fierro analizza come i modelli culturali assimilati nel tempo abbiano profondamente influito su ciò che definiamo oggi come amore e cosa invece non lo è.

Attraverso una narrazione originale, l'autrice invita i lettori a tornare alle parole, interrogarle e risalire alle origini dei nostri sentimenti, riconoscere le storie che ci abitano e comprendere, finalmente, che ogni amore nasce anche dalla sua narrazione. Il libro, pubblicato da Longanesi (288 pagine, 16,00 euro), si rivolge sia agli amanti dei classici sia a chi desidera riscoprire il significato più profondo delle proprie emozioni.

Rebecca Fierro, originaria di Gorizia, dopo la laurea triennale in Lettere e il percorso magistrale in Italianistica presso l'Università di Udine, ha iniziato a raccontare relazioni e sentimenti sui social network, scegliendo TikTok come piattaforma privilegiata. Da questi contenuti è nato anche il podcast BSMT - Le forme dell'amore.

Per chi vuole incontrare l'autrice dal vivo, Rebecca Fierro sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino lunedì 18 maggio alle ore 15:30, presso il Lingotto - Padiglione 4 - Arena Bookstock, in un evento in collaborazione con la Direzione Futura di Mi Prendo il Mondo. Un'occasione unica per confrontarsi con una delle voci più fresche e curiose della nuova generazione letteraria italiana.