Garlasco, Andrea Sempio respinge ogni accusa: non ho commesso questo fatto atroce

Andrea Sempio, tornato recentemente al centro dell'attenzione mediatica per il caso del delitto di Garlasco, si è espresso sulla possibilità di essere arrestato, dichiarando la sua totale estraneità ai fatti.



Durante la trasmissione "Quarto Grado" su Retequattro, è stato letto in diretta un suo commento rivolto a persone a lui vicine. Spero che ciò non accada perché io, questo fatto atroce, non l'ho commesso. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia. Ad iniziare dai suoi parenti che ancora, dopo 20 anni, non vedono la parola fine relativamente all'aspetto giudiziario. A tutti loro va la mia vicinanza.



Queste parole di Sempio arrivano in un momento delicato, a quasi due decenni dall'omicidio di Chiara Poggi, che ancora oggi non trova una definitiva soluzione giudiziaria. La sua affermazione evidenzia sia la sua posizione di ferma innocenza sia la sensibilità verso la famiglia della vittima, ancora in attesa di giustizia.



Il pubblico rimane in attesa di sviluppi su una vicenda che ha segnato profondamente l'opinione pubblica italiana, tra interrogativi irrisolti e il continuo desiderio di conoscere la verità.