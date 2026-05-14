Dritto e Rovescio: in prima serata si parla di Hantavirus, Caso Garlasco ed escort

Domani a Dritto e Rovescio approfondimenti su Hantavirus, nuovi sviluppi nel caso Garlasco e un'inchiesta sulla movida e le escort di lusso a Milano.

Questa sera su Retequattro torna l'appuntamento in prima serata con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio e sempre attento ai temi di attualità più discussi.

La puntata si concentrerà su tre temi di grande interesse, offrendo un approfondimento scientifico, aggiornamenti su un noto caso giudiziario e una nuova indagine sociale.

Tra gli ospiti della serata l'infettivologo Matteo Bassetti, che interverrà per analizzare rischi e preoccupazioni legati all'Hantavirus, un tema che sta creando preoccupazione per le possibili implicazioni sulla salute pubblica.

Sotto i riflettori anche il caso Garlasco, ancora una volta al centro dell'attenzione nazionale. La trasmissione offrirà nuovi documenti e testimonianze sulle recenti evoluzioni delle indagini che coinvolgono Andrea Sempio. Sarà presente in studio Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, per commentare le ultime novità. Verrà dato ampio spazio alle voci e ai materiali inediti che stanno contribuendo a ridisegnare i contorni del caso.

Infine, la puntata proseguirà con un'inchiesta approfondita sulla movida milanese e sul fenomeno delle escort di lusso, offrendo nuove informazioni e testimonianze sul mondo notturno del capoluogo lombardo, sempre più al centro del dibattito sociale.

Una serata all'insegna dell'informazione e del confronto in studio, con ospiti e reportage su temi che toccano da vicino la cronaca, la salute e la società italiana.