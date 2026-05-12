Questa sera a È sempre Cartabianca: Garlasco e focolaio di Hantavirus in primo piano

Nuovi sviluppi sul caso Garlasco e l'allarme per il focolaio di Hantavirus sulla nave Hondius saranno al centro della puntata di domani di È sempre Cartabianca.

Saranno i più recenti sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Garlasco e l'allarme per un focolaio di Hantavirus a bordo di una nave da crociera gli argomenti portanti della nuova puntata di È sempre Cartabianca, in onda domani sera in prima serata su Retequattro.

Il programma condotto da Bianca Berlinguer accenderà i riflettori sugli elementi raccolti dalla Procura di Pavia contro Andrea Sempio, figura al centro della riapertura delle indagini sul caso Garlasco. Gli approfondimenti analizzeranno le prove emerse negli ultimi mesi, delineando uno scenario che continua a sollevare interrogativi e alimenta il dibattito pubblico su uno dei casi più controversi della cronaca giudiziaria italiana.

Subito dopo, verrà affrontata la questione del recente focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera Hondius. Secondo le informazioni disponibili, i passeggeri sono già sbarcati a Tenerife e sono stati evacuati nei rispettivi paesi d'appartenenza. Le autorità hanno immediatamente attivato le misure di quarantena, ma aumenta la preoccupazione per la possibile diffusione del contagio tra la popolazione.

L'appuntamento con il programma si preannuncia ricco di spunti di attualità e approfondimento e offrirà uno sguardo dettagliato su due questioni che stanno richiamando l'attenzione di opinione pubblica e istituzioni.