Reno Brandoni racconta la malattia ai bambini con il libro Mio nonno porta il cappello

Mio nonno porta il cappello è il nuovo libro di Reno Brandoni che si rivolge ai bambini per affrontare il delicato tema della malattia oncologica con sincerità, sensibilità e coraggio. L'autore trasforma l'esperienza personale della chemioterapia in un dialogo d'amore tra nonno e nipotina, aiutando i più piccoli a comprendere i cambiamenti fisici dovuti alle cure senza paura o vergogna.

Attraverso la storia emerge che i segni visibili delle terapie, come la caduta dei capelli e della barba, diventano una metafora naturale: come le foglie sugli alberi che cadono e poi ricrescono, anche il corpo può mutare per tornare a nuova vita.

Il messaggio dell'autore è diretto e rassicurante. Evitare di spiegare non protegge i bambini, li confonde, afferma Brandoni. La verità, se detta con parole adatte, non spaventa, anzi rassicura.

Il libro, illustrato da Chiara Di Vivona, unisce parole, musica e immagini, offrendo anche un audiolibro, una canzone originale e una speciale animazione create per rendere l'esperienza più coinvolgente per i bambini.

Oltre al racconto, l'opera è arricchita da schede didattiche e strumenti di supporto nati grazie alla supervisione della dottoressa Maria Rosa Parini, psicologa e psicoterapeuta. Genitori, educatori e insegnanti troveranno materiali e spunti pratici per rispondere ai dubbi dei più piccoli, creando uno spazio di condivisione e ascolto autentico nella loro crescita.

Reno Brandoni, già conosciuto per i suoi libri sulle leggende della musica e per la carriera di chitarrista acustico, conferma una particolare attenzione nel parlare con onestà ai bambini e agli adulti, mantenendo speranza e apertura verso la verità. Come testimone della ricerca della Fondazione AIRC, invita a riflettere sull'importanza della prevenzione oncologica e della ricerca scientifica attraverso una storia che parla direttamente al cuore.