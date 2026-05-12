Reno Brandoni racconta la malattia ai bambini con il libro Mio nonno porta il cappello
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Reno Brandoni racconta la malattia ai bambini con il libro Mio nonno porta il cappello

Mio nonno porta il cappello di Reno Brandoni affronta la malattia oncologica spiegandola ai bambini con delicatezza, verità e strumenti didattici.

di Valerio Sibille
· · 347 letture

Mio nonno porta il cappello è il nuovo libro di Reno Brandoni che si rivolge ai bambini per affrontare il delicato tema della malattia oncologica con sincerità, sensibilità e coraggio. L'autore trasforma l'esperienza personale della chemioterapia in un dialogo d'amore tra nonno e nipotina, aiutando i più piccoli a comprendere i cambiamenti fisici dovuti alle cure senza paura o vergogna.

Attraverso la storia emerge che i segni visibili delle terapie, come la caduta dei capelli e della barba, diventano una metafora naturale: come le foglie sugli alberi che cadono e poi ricrescono, anche il corpo può mutare per tornare a nuova vita.

Il messaggio dell'autore è diretto e rassicurante. Evitare di spiegare non protegge i bambini, li confonde, afferma Brandoni. La verità, se detta con parole adatte, non spaventa, anzi rassicura.

Il libro, illustrato da Chiara Di Vivona, unisce parole, musica e immagini, offrendo anche un audiolibro, una canzone originale e una speciale animazione create per rendere l'esperienza più coinvolgente per i bambini.

Oltre al racconto, l'opera è arricchita da schede didattiche e strumenti di supporto nati grazie alla supervisione della dottoressa Maria Rosa Parini, psicologa e psicoterapeuta. Genitori, educatori e insegnanti troveranno materiali e spunti pratici per rispondere ai dubbi dei più piccoli, creando uno spazio di condivisione e ascolto autentico nella loro crescita.

Reno Brandoni, già conosciuto per i suoi libri sulle leggende della musica e per la carriera di chitarrista acustico, conferma una particolare attenzione nel parlare con onestà ai bambini e agli adulti, mantenendo speranza e apertura verso la verità. Come testimone della ricerca della Fondazione AIRC, invita a riflettere sull'importanza della prevenzione oncologica e della ricerca scientifica attraverso una storia che parla direttamente al cuore.

Reno Brandoni racconta la malattia ai bambini con il libro Mio nonno porta il cappello

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