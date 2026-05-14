Sky Inclusion Days 2026: un'edizione dedicata alla fiducia e alle storie che ispirano

Sky Inclusion Days torna il 27 maggio allo Sky Campus di Milano per raccontare fiducia e inclusione con ospiti, storie, performance e confronti sul presente.

Torna allo Sky Campus di Milano il 27 maggio la quarta edizione di Sky Inclusion Days, l'evento dedicato alla valorizzazione delle diversità e all'inclusione organizzato da Sky Italia. La manifestazione accoglie numerosi ospiti provenienti da mondi diversi, tra cultura, sport, spettacolo e istituzioni, per dare voce a storie ed esperienze capaci di raccontare il presente e rivolgersi a tutti attraverso il filo conduttore della fiducia. Il progetto, patrocinato dal Comune di Milano, pone al centro la riflessione su ciò che unisce e rafforza le comunità, rendendo la società più inclusiva.

Tra gli ospiti di questa edizione spiccano nomi come Luca Argentero, BigMama, Maccio Capatonda, Elisa Giordano, Paolo Maldini, Chiara Mazzel, Stefano Nazzi, Ferzan Ozpetek, Pippo Ricci, Jo Squillo, Michelle Masullo, Mattia Stanga, Elisa Maino, Irma Testa e Roberto Vecchioni. A loro si aggiungono performance comedy di Pierluca Mariti, Tay Vines e Assane Diop, oltre alle esibizioni musicali di Rob (vincitrice di X Factor 2025) e delle Bambole di Pezza.

Sul palco, temi sensibili come salute mentale, violenza di genere, bullismo, cyberbullismo, linguaggio e responsabilità, disabilità e rinascita personale trovano spazio attraverso testimonianze dirette e confronti. Luca Argentero racconterà l'attività sociale di 1 Caffè Onlus, mentre Roberto Vecchioni interverrà sulla salute mentale giovanile e l'importanza di chiedere aiuto. Jo Squillo, con Michelle Masullo, porterà il racconto delle attività di Wall of Dolls Onlus e una speciale performance musicale legata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Giuseppe De Bellis e Ferzan Ozpetek rifletteranno sul futuro della narrazione e sui nuovi linguaggi, mentre Maccio Capatonda, insieme a Francesca Manili Pessina, dialogherà sulle trasformazioni del lavoro tra tecnologia e autonomia professionale.

Lo sguardo sui giovani sarà centrale con Mattia Stanga, Elisa Maino e BigMama, affrontando l'impatto dei social, la costruzione dell'identità digitale e il peso delle parole. Matteo Lee porterà l'esperienza della cucina come strumento di condivisione, mentre Stefano Nazzi e Arianna Talamona si concentreranno su linguaggio inclusivo e responsabilità nel comunicare. Fondazione La Casa delle Luci offrirà testimonianze sulle opportunità di autonomia e relazione per persone con disabilità.

Lo sport rappresenta un altro pilastro dell'evento: dal padel inclusivo di Para Padel Project raccontato da Pippo Galliano e Paolo Maldini, all'esperienza di resilienza della sciatrice paralimpica Chiara Mazzel, passando per la motivazione e il riscatto di danzatori e atleti come Daniele Terenzi, Irma Testa e Pippo Ricci. Elisa Giordano e Diego Dominguez discuteranno delle sfide della parità di genere nello sport, mentre il progetto Sky Up The Edit celebrerà lo sport come palestra di fiducia e occasione sociale, con la presenza del Ministro Andrea Abodi, Federico Ferri e Beppe Bergomi.

Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, sottolinea: "La fiducia è ciò che ci permette di guardare all'altro con apertura, curiosità e rispetto. Oggi più che mai sentiamo il bisogno di riscoprire ciò che ci unisce, di rafforzare i legami e di riconoscere che valorizzare le differenze rappresenta un vantaggio per tutti. Noi ci abbiamo sempre creduto e continuiamo a farlo: per questo siamo orgogliosi di annunciare la quarta edizione degli Sky Inclusion Days. Una giornata nata per raccontare l'inclusione a partire dalle persone, dalle loro storie e dai percorsi spesso complessi che attraversano. Non un racconto astratto, ma concreto, fatto di esperienze capaci di parlare a ciascuno di noi. Perché sono i vissuti personali, le sfide e le conquiste di ognuno a rendere l'inclusione qualcosa di reale, vicino e possibile".

Durante la giornata troveranno spazio anche riflessioni sull'inclusione nei contesti lavorativi e creativi con Francesca Vecchioni e Nicole De Leo, testimonianze sulle malattie e la forza dei più piccoli attraverso Valentina Lavazza e, in collaborazione con Fondazione Bullone, la presentazione del progetto artistico Masterpiece. Attenzione sarà inoltre dedicata al tema delle seconde possibilità e al lavoro in ambito carcerario come strumento di reinserimento e responsabilizzazione.

La manifestazione sarà animata da comicità e musica: le performance di Pierluca Mariti, Tay Vines, Assane Diop e gli show di Rob e Bambole di Pezza offriranno momenti di intrattenimento e riflessione su identità e parità di genere nella musica. A concludere, l'intervento dell'Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, con una riflessione finale sui temi emersi durante l'evento.

L'intera giornata sarà trasmessa in diretta tv e streaming, accessibile gratuitamente, con aggiornamenti e informazioni sul sito ufficiale, e gli hashtag dell'iniziativa permetteranno di seguirne i momenti salienti anche sui social.