Presentato a Roma “VAI ITALIA”, l’inno di MOGOL e AL BANO

È stato presentato a Roma l’inno “VAI ITALIA”, un progetto musicale firmato da Mogol e interpretato da Al Bano con i bambini del Piccolo Coro di Caivano e dell’Antoniano. La canzone, parte dell’iniziativa promossa dai Ministeri della Cultura e dell’Agricoltura in collaborazione con l’Antoniano di Bologna, sostiene la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità per il 2025. La decisione finale verrà presa il 10 dicembre a Nuova Delhi, in India.

L’evento è stato inaugurato dal Sottosegretario di Stato alla Cultura, Gianmarco Mazzi, con la presenza di Mogol, Al Bano, il Frate Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano, e il produttore musicale Fio Zanotti. Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha partecipato in collegamento dal Sudafrica.

“Nel mondo la Cucina Italiana vale 251 miliardi di euro all’anno. Un locale su cinque, a livello globale, prepara piatti italiani, ma ci troviamo di fronte al fenomeno dannosissimo dei prodotti contraffatti, il cosiddetto Italian Sounding. Si tratta di imitazioni che nulla hanno a che vedere con l’autenticità e la qualità dei nostri prodotti, con un danno stimato di circa 120 miliardi di euro,” ha dichiarato il Sottosegretario Mazzi. “L’importante riconoscimento UNESCO rafforzerebbe la tutela della nostra cucina e dell’intera filiera a livello internazionale, proteggendola anche da chi ne imita l’involucro per trarne vantaggio.”

Secondo il Ministro Lollobrigida, “Nel simbolo della candidatura c’è l’Italia, i nostri monumenti, i nostri artisti, i simboli della nostra ristorazione, dei nostri cuochi, delle produzioni di eccellenze, della nostra qualità italiana. Noi siamo un piccolo lembo di terra che ha goduto per millenni di contaminazioni, questo ci ha permesso di immaginare e creare prodotti straordinari.” Con “VAI ITALIA”, l’Italia si unisce in un canto corale che celebra la straordinaria varietà e la qualità della cucina italiana.

Mogol, autore della canzone insieme a Oscar Prudente, ha espresso il suo amore per l’Italia, affermando: “Ho espresso l’affetto per il mio Paese, il più bel Paese al mondo, con la speranza di incrementare questo affetto nei confronti di tutti gli italiani.” Al Bano ha aggiunto, “La cosa più bella è stato cantare con i cori di Caivano e dell’Antoniano, perché ti fanno ritornare un po’ bambino. Che l’Italia vinca la sfida per questo straordinario riconoscimento. Ce lo meritiamo!”

Frate Giampaolo Cavalli ha sottolineato l’importanza della partecipazione dei bambini del Piccolo Coro, collegando il progetto ai valori della solidarietà e dell’accoglienza promossi dall’Antoniano. “L’incontro con Mogol, con Al Bano e con Fio Zanotti è stato una grande opportunità di collaborazione e di racconto, perché la bellezza si crea insieme.”

Domenica 21 settembre, l’inno “VAI ITALIA” sarà presentato da Mara Venier durante la prima puntata di “Domenica In”, mentre in tutto il Paese si festeggerà il “Pranzo della Domenica”, con tavolate nelle principali piazze in supporto alla candidatura della Cucina Italiana.