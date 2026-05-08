Le Pussycat Dolls celebrano 20 anni di carriera: ristampa di PCD e nuovo singolo

Le Pussycat Dolls festeggiano due decenni di successi con la ristampa dell'iconico album di debutto PCD, in uscita oggi in molteplici versioni esclusive. La nuova edizione, disponibile su CD, vinile nero e vinile colorato - di cui alcuni esclusivi per Discoteca Laziale e Universal Music Shop - include anche una Digital Deluxe Edition intitolata PCD Forever, caratterizzata da otto remix inediti.

I fan potranno ascoltare reinterpretazioni innovative dei più celebri successi del gruppo. Tra i brani rivisitati spiccano un remix tech house di Beep (feat. Will.i.am) realizzato da Devault e una versione di Don't Cha (feat. Busta Rhymes) firmata dalla promettente Charlotte Plank. Presenti anche nuove versioni di Buttons (con Snoop Dogg) curate da Jason Nevins e Gudfella, I Don't Need A Man con Sim0ne, Stickwitu con J. Robb e Wait A Minute con Mary Droppinz. L'uscita contiene inoltre il remix Showmusik di Don't Cha, virale dopo la condivisione di un video di Nicole Scherzinger.

La celebrazione è accompagnata dal lancio di Club Song, il primo inedito dal 2019 che promette di segnare un nuovo capitolo per la band. Il singolo è prodotto da Mike Sabath e scritto dalla stessa Nicole Scherzinger insieme a Sabath, Caroline Ailin e Solly. Per i fan sarà possibile ascoltare Club Song in digitale in tutto il mondo.

Il gruppo pop multiplatino, nominato ai GRAMMY Awards, si prepara anche al primo tour mondiale, prodotto da Live Nation, in partenza da Copenaghen il 9 settembre 2026 e con gran finale a Londra il 13 ottobre. Special guest dell'intera tournée europea e britannica sarà Lil' Kim. In programma anche una performance speciale al Music Festival di West Hollywood il 6 giugno 2026, l'unica data ufficiale dell'anno negli Stati Uniti.

Negli ultimi dodici mesi le Pussycat Dolls hanno inoltre centrato un altro successo con il remix ufficiale di Don't Cha [feat. Busta Rhymes] realizzato dalla DJ canadese BLOND:ISH, che ha superato i 2,1 milioni di stream su Spotify.

Pubblicato originariamente il 12 settembre 2005, PCD ha segnato la storia delle Pussycat Dolls con grandi hit come Don't Cha, Buttons e Stickwitu, oltre a prestigiose collaborazioni con Busta Rhymes, Timbaland e will.i.am. L'album si è attestato subito come fenomeno globale, raggiungendo la quinta posizione della Billboard 200 e ottenendo quattro dischi di platino. Il singolo Don't Cha è arrivato al secondo posto della Billboard Hot 100, conquistando la certificazione platino. Buttons (5x platino) e Stickwitu (3x platino, nomination ai GRAMMY) rafforzano una tracklist da record, mentre il brano Don't Cha ha recentemente superato i 779 milioni di stream su Spotify e 623 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il successo delle Pussycat Dolls non conosce pause e, a vent'anni dal debutto, il gruppo dimostra di essere ancora protagonista della scena pop internazionale.